Israël n'utilisera plus de détecteurs de métaux sur l'Esplanade des Mosquées

publié le 25/07/2017 à 06:00

Après dix jours de violences et d'affrontement, le gouvernement israélien a fait un geste majeur pour apaiser les tensions qui ont mis Jérusalem et la Cisjordanie en ébullition. Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu a annoncé mardi 25 juillet que les portiques détecteurs de métaux installés aux entrées de l'esplanade des Mosquées à Jérusalem seraient remplacées par d'autres mesures de sécurité.





Le cabinet de sécurité israélien a accepté "la recommandation de tous les organismes de sécurité de remplacer l'inspection au moyen de détecteurs de métaux par une inspection de sécurité basée sur des technologies avancées et sur d'autres moyens", déclare le communiqué du cabinet de Benjamin Netanyahu. Lorsque la nouvelle de cette décision a commencé à se répandre, quelques centaines de Palestiniens se sont rassemblés pour la célébrer près d'une des entrées de l'esplanade des Mosquées. Ce site, troisième lieu saint de l'islam, est aussi le lieu le plus sacré pour les juifs, qui l'appellent Mont du Temple.

L'Esplanade des Mosquées, éternel épicentre des tensions

Un des Palestiniens présents a tiré un feu d'artifice, ce qui a déclenché une intervention de la police israélienne qui a dispersé le rassemblement avec des grenades assourdissantes. Les autorités israéliennes avaient installé des détecteurs de métaux aux entrées de l'esplanade à la suite de l'assassinat le 14 juillet de deux policiers israéliens par trois Arabes israéliens. Les Palestiniens ont interprété cette mesure comme le signe d'une intention des Israéliens de renforcer leur emprise sur le site. Ils ont refusé par mesure de protestation d'entrer sur l'esplanade et ont décidé au lieu de s'y rendre de prier dans les rues environnantes.

Les autorités israéliennes ont déclaré que l'installation des détecteurs aux entrées de l'esplanade était justifiée par le fait que les auteurs de l'attentat du 14 juillet avaient dissimulé des armes sur ce site et en étaient sortis pour attaquer les policiers israéliens. Au cours de manifestations de protestation contre les détecteurs, des affrontements ont éclaté à plusieurs reprises entre Palestiniens et forces de sécurité israéliennes au cours desquels cinq Palestiniens ont été tués.



Trois civils israéliens ont été tués pendant la même période lorsqu'un Palestinien est entré dans une maison d'une implantation israélienne de Cisjordanie et les a frappés à coups de couteau. La décision d'enlever les détecteurs de métaux fait suite à des discussions entre le premier ministre israélien et le roi Abdallah II de Jordanie. La Jordanie est le gardien officiel des lieux saints musulmans de Jérusalem.