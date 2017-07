publié le 27/07/2017 à 08:49

Les Républicains et La République En Marche partagent des points communs. Outre les ministres issus de la droite traditionnelle, certains cadres du parti tombent d'accord avec la stratégie du gouvernement. C'est le cas de Bruno Retailleau sur le dossier STX. Invité de RTL ce jeudi 27 juillet, le président du groupe LR au Sénat "appuie le gouvernement" dans le bras de fer qui l'oppose à l'Italien Fincantieri, "car il y a un enjeu stratégique et un enjeu d'emplois".



Et le président du Conseil régional des Pays de la Loire d'insister : "Nous tirons dans le même sens depuis le départ avec Emmanuel Macron et Édouard Philippe". "Le Président connait parfaitement le dossier et sait qu'il y a une crainte majeure. Il ne s'agit pas d'un problème de nationalité mais de concurrence", ajoute-t-il. Bruno Retailleau soutient donc la stratégie l'État et écarte toute symbolique européenne dans le dossier. Selon lui, "il s'agit d'une grande entreprise italienne qui veut absorber un concurrent, on ne parle pas d'idéologie européenne derrière".

Et comme le gouvernement, Bruno Retailleau n'entend pas céder du terrain aux Italiens car la France "est la deuxième puissance pour le domaine maritime mondial, la filière navale est un secteur clef et stratégique au sein de cette volonté de puissance". Le cadre LR soutient donc la stratégie d'une "nationalisation provisoire pour trouver une solution" et assure "qu'on en a les moyens".