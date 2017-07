publié le 27/07/2017 à 07:45

Plus de 550 pompiers ont été mobilisés toute la nuit sur le front de l'incendie qui ravage Bormes les Mimosas dans le Var. Environ 7 000 hectares de végétation sont partis en fumée. La situation est toujours tendue dans la petite commune, mais aussi dans tout le département. À Bormes les Mimosas, la Sécurité civile a acheminé 1.500 lits de camp dans les six centres d'accueil mis à la disposition des populations qui ont été évacuées. C'est évidemment insuffisant pour loger les 12.000 sinistrés du feu.



Alors autour du brasier, la solidarité joue à plein et les bonnes volontés font merveille. Dans le gymnase de la commune, des centaines de familles s'entassent encore ce jeudi matin mais des habitants ont ouvert leurs portes aux personnes évacuées. Le Premier ministre s'est rendu sur place mercredi. Il parle d'une situation "intense" mais qui s'améliore. "Je reste prudent car il y aura encore des départs de feu demain", a dit Édouard Philippe après avoir survolé, accompagné du ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, des collines en feu. En début de soirée, à Bormes-les-Mimosas, le feu était "en train de passer sous contrôle", a fait savoir le préfet de région, Stéphane Bouillon.

À écouter également dans ce journal :

- Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé la délivrance de visas en "48 heures pour dix nouveaux pays" et l'engagement d'un temps d'attente réduit à la police aux frontières dans les aéroports. En plus de la Russie, cela concerne notamment la Thaïlande et les Philippines. Le gouvernement vise l'accueil de 100 millions de touristes en 2020.

- À l'approche du chassé-croisé le plus massif de l'été, voici une étude dont les conclusions apparaissent vraiment inquiétantes. L'association Attitude Prévention s'est attachée, sur les cinq dernières années, au comportement des parents au volant alors que leurs enfants sont présents dans le véhicule. Il en ressort que les mauvaises habitudes sont courantes. 89% des parents reconnaissent un comportement inadapté au volant, contre 74% en 2013.



- Le mur bloquant l'accès à un hôtel destiné à accueillir des demandeurs d'asile, à Séméac, près de Tarbes, a été détruit mercredi par les mêmes riverains qui l'avaient érigé lundi. Leurs propositions ont en effet été acceptées par l'organisme qui va gérer le centre.



- Se dirige-t-on vers un bras de fer entre la France et l'Italie sur le dossier STX ? Pour l'instant, les deux pays adoptent des positions antagonistes. Le gouvernement français a proposé un partage 50-50 à son homologue transalpin et menacé de prendre le contrôle des chantiers de Saint-Nazaire en cas d'absence d'accord. Hier, Rome a répliqué fermement et n'a pas l'intention de baisser les bras face à cet ultimatum.



- La FNAC va passer sous pavillon allemand. C'est le dernier épisode en date des changements structurels que l'entreprise connaît depuis quelques mois. D'abord, la fusion avec Darty, puis le départ de son PDG, Alexandre Bompard. C'est maintenant, un changement d'actionnaire, puisque la famille Pinault a cédé ses parts au géant allemand Ceconomy.



- Discussion toujours mouvementée à l'Assemblée Nationale où le gouvernement a été chahuté sur le dossier des APL. Les députés de La France insoumise ont déballé ce qu'ils avaient pu acheter pour cinq euros, soit l'équivalent de la baisse des aides au logement. Concernant la moralisation de la vie politique, l'interdiction d'emploi de collaborateurs familiaux a été évoquée pour les ministres, non sans la réserve de certains élus.



- Au Venezuela, un jeune homme de 16 ans est décédé hier lors d'une manifestation lors de la grève générale de 48 heures décrétée par l'opposition contre l'élection d'une Assemblée constituante voulue par le président Nicolas Maduro. C'est la seconde victime enregistrée à Caracas depuis le début du mouvement. 70% des Vénézuéliens sont opposés à cette modification constitutionnelle.



- Au zoo de Beauval, dans le Loir et Cher, l'échographie réalisée hier, mercredi, est formelle. La femelle panda va donner naissance à un petit. Huan Huan, c'est son nom, originaire de Chine, est en gestation et l'heureux événement, qui sera une première en France, devrait avoir lieu début août.