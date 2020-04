La Curiosité retourne à l'école : L'énigme Louis XVII

publié le 07/04/2020 à 13:00

Le petit Louis XVII, fils cadet de Louis XVI et Marie-Antoinette et héritier du trône, meurt à la prison du Temple le 8 juin 1795, à l’age de 10 ans. Mais les circonstances de sa disparition ont suscité de nombreuses questions et théories et constituent l’une des plus grandes énigmes de l’Histoire de France. On fait le point avec notre invité l’écrivain et journaliste Franck Ferrand, en partenariat avec le magazine Historia.



Comment Louis XVII est-il devenu un enjeu politique entre les royalistes et les révolutionnaires à la mort de son père Louis XVI ? Pourquoi a-t-il témoigné en justice contre sa mère, Marie-Antoinette ? De quoi est-il mort alors qu'il était emprisonné dans la Prison du Temple ? 205 ans après la mort de Louis XVII, le 19 avril 2000, la science vient confirmer que l’enfant décédé ce jour-là est bien de lignée royale, qui l’affirme ? Grâce à quelle preuve scientifique ?

Notre invité nous expliquera les différentes thèses avancées par ceux qui ne croient pas en la mort de Louis XVII à la prison du Temple, notamment la thèse d'un échange d'enfants.

à lire : Historia avril 2020



Historia avril 2020

Vous avez bien écouté l'émission ? Alors c'est le moment de vérifier vos connaissances, seul(e) ou en famille !

1 – Quel est le prénom de baptême de Louis XVII ?

- Louis-Ferdinand

- Louis-Charles

2 – Contre quel membre de sa famille, Louis XVII a-t-il été obligé de témoigner :

- sa mère Marie-Antoinette

- son père Louis XVI

3- Dans quelle prison parisienne était enfermé Louis XVII ?

- la prison du Temple

- la prison de la Bastille

4 – Lors de l’autopsie de Louis XVII, l’un de ses organes a été dérobé, lequel ?

- son cœur

- son cerveau

5 – Comment appelle-t-on ceux qui croient à la survie de l’enfant du Temple ?

- les survivalistes

- les survivantistes

