publié le 30/01/2020 à 13:00

L’enfance de Louis XIV est aussi romanesque que douloureuse. Écrasé de professeurs, surveillé par Mazarin qui l’initie aux intrigues et à l’art d’être roi, fouetté par sa mère Anne d’Autriche, qui ne lui passe rien, il reçoit une éducation qui s’apparente à un dressage. Souverain à cinq ans, il se retrouve projeté dans l’une des périodes les plus tourmentées de notre histoire, la Fronde. On vous raconte cette enfance pas comme les autres avec notre invité l'historien et romancier François-Guillaume Lorrain.



Qu'est-il arrivé à Louis XIV à l'âge de 7 ans aux Tuileries ? À quoi ressemblait sa chambre d'enfant ? Comment a-t-il été éduqué par sa mère ? À quoi ressemblait les journées du jeune souverain ? Que lui a inculqué Mazarin ?

Notre invité nous racontera également comment Louis XIV, à l'âge de 9 ans, passait l'armée en revue, mais aussi son inimitié avec son cousin germain, le prince de Condé.

à lire : Louis XIV l'enfant roi chez XO éditions.

