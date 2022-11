La chronique de Laurent Gerra du mercredi 30 novembre

Dernier match de poule pour l’équipe de France ce 30 novembre. Les Bleus affrontent les tunisiens. Quoi qu’il arrive, l’équipe de France est d’ores et déjà qualifiée pour les 8ème de finale de cette Coupe du monde.

"Je dirais que l’équipe de Tunisie est composée de 11 joueurs avec un gardien, des défenseurs, des milieux de terrain et des attaquants", analyse Didier Deschamps. "En tout cas, Didier, vous ne l’avez pas volée cette qualification", lui répond Mademoiselle Jade. "Comme dit le proverbe : qui vole un œuf, vole un œuf", renchérit le sélectionneur des Bleus.

La semaine dernière l’ex-compagne d’Adrien Quatennens a dénoncé, non plus une simple gifle, mais des violences physiques et morales depuis des années de la part du député. Pour Marine Le Pen, la France Insoumise devrait l’exclure de son groupe.

"LFI c’est comme ces types qui vous tiennent la porte pour mieux vous la claquer à la gueule !", soutient Marine Le Pen. "On ne vous savait pas si féministe, le Rassemblement National non plus", note Mademoiselle Jade. "Mais oui, madame ! Suffit de m’ajouter un chignon et un foulard sur la tête et je suis Simone de Beauvoir… Et ce n’est pas tout", ajoute Marine Le Pen.

La nouvelle émission de Laurent Ruquier sur France 2 Hier, aujourd’hui, demain produite par Thierry Ardisson nous fait voyager dans le passé, le présent et le futur. "Nous sommes aujourd’hui mais hier il a fallu que j’explique le concept de mon émission à Christine Bravo et ça m’a filé un sacré coup d’vieux alors hier et aujourd’hui, c’est comme si c’était demain !", explique-t-il.

