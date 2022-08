Stéphane Bern annonce la mort de son frère Armand et lui rend un vibrant hommage

Stéphane Bern a perdu son grand frère. Mardi 9 août, l'animateur a écrit un long post sur Instagram dans lequel il annonce la triste nouvelle et rend un hommage appuyé à son aîné, Armand, décédé à un mois de son 60e anniversaire.

"On s’était juré qu’on resterait unis pour la vie et la mort nous a séparés ce 6 août", commence Stéphane Bern. L'animateur de Secrets d'Histoire explique que son grand frère est "parti trop tôt, après avoir lutté courageusement contre le mélanome qui a fini par l’emporter".

Dans son texte, accompagné d'un montage photos montrant les deux frères à différents moments de leurs vies, il décrit un homme "pudique et modeste, humble et taiseux, mais terriblement sensible". "Tu n’aimais pas les épanchements et me laissais prendre la lumière pour mieux rester dans l’ombre, mais en vérité tu étais le pilier de notre famille, le roc, l’aîné et le bon génie vers lequel on se tournait", raconte Stéphane Bern.

Il loue également "l'intelligence", "la capacité de travail", "l'immense culture", "l'humour" et "la générosité" de celui qui n'avait que deux ans de plus que lui. "Tu étais le dernier témoin de notre enfance heureuse, le dernier avec qui je pouvais partager nos souvenirs", confie Stéphane Bern, qui a perdu son père il y a seulement six mois.

"Tu laisses un vide immense dans le cœur de ceux qui te chérissent, ton épouse Jocelyne aimante et dévouée, tes trois merveilleux enfants, tes deux petits-fils et un troisième petit-enfant à naître", poursuit-il, terminant son hommage déchirant ainsi : "La seule mort, c’est l’oubli. Je t’honorerai et t’aimerai jusqu’à ma propre mort".

Des centaines de réactions

Depuis, de nombreux commentaires, d'anonymes et de célébrités, affluent sous la publication. La chanteuse Nolwenn Leroy a adressé "toutes ses pensées" à l'animateur. "Ces mots sont forts et sensibles, ton frère devait aussi être très fier de toi. Je t’embrasse et pense à toi", a de son côté écrit Daniela Lumbroso. "Tes mots sont tellement touchants … de tout cœur avec toi dans cette si difficile épreuve mon Stéphane", complète Bruno Guillon.

