Emmanuel et Brigitte Macron immortalisés "entre amis" avec Joe et Jill Biden au restaurant

Les petits plats dans les grands. C'est dans un très chic restaurant spécialisé dans les fruits de mer que Joe Biden et son épouse Jill ont invité à dîner leurs homologues français Emmanuel et Brigitte Macron le 30 novembre 2022.

Le Fiola Mare, situé à Washington DC est l'une des adresses du chef italien Fabio Trabocchi. Son menu propose des tours de fruits de mer à partager à 240 dollars, des pâtes entre 38 et 110 dollars l'assiette (en fonction de la présence de produits d'exception comme de la truffe) ou encore une sélection de poissons, de l'espadon au bar, de 38 à 195 dollars. La carte est tout à fait réjouissante.

Le président américain a partagé sa joie d'accueillir le couple français dans la capitale en postant une photo sur son compte Twitter avec, pour seule légende : "Nous accueillons quelques amis en ville". Les deux couples, très souriants, sont immortalisés alors que les deux présidents en sont au dessert. Joe Biden semble se régaler avec la coupe glacée de l'institution. Les deux premières dames, elles, n'ont pas d'assiettes en face d'elles. Impossible de savoir ce que les uns et les autres ont mangé ce soir-là. Cette rencontre a été qualifiée de moment privé et "politique" par un conseilleur de l'Élysée.

Welcoming some friends to town. pic.twitter.com/n3rbqR98xB — President Biden (@POTUS) December 1, 2022

Une diplomatie toute gastronomique

Cette bonne entente manifeste (et publique) est l'une des composantes d'une myriade de gestes diplomatiques destinés à réchauffer les relations entre Washington et Paris. Il faudrait faire oublier le scandale des contrats de sous-marins avec l'Australie et les décisions économiques agressives de certaines entreprises américaines en Europe. Emmanuel Macron a droit à tout l'apparat associé à une visite d'État.

Le président américain a en particulier fait voter un gigantesque programme d'investissements, le "Inflation Reduction Act", qui prévoit de subventionner les voitures électriques... tant qu'elles sont "Made in USA." "Vous allez peut-être régler votre problème mais vous allez aggraver le mien", a dit Emmanuel Macron à des parlementaires américains, en insistant sur la nécessité pour la France aussi de soutenir la classe moyenne et l'emploi. Ces choix "vont fragmenter l'Occident", a-t-il ensuite martelé devant la communauté française. Ils "ne peuvent fonctionner que s'il y a une coordination entre nous, si on se décide ensemble, si on se resynchronise".

Fromages américains

Les deux cheffes de la Maison blanche montrant à la presse les plats qui seront présentés à la délégation française Crédit : Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

La situation géopolitique sera aussi au coeur des échanges entre les deux diplomaties. Des discussions sérieuses qui s'effaceront pour célébrer l'amitié entre deux très anciens alliés jeudi soir pour un gala.

Sur des tables chargées de chandeliers et de fleurs aux couleurs des deux pays seront servis du homard, du boeuf et un gâteau à l'orange. Mais aussi - et la First Lady Jill Biden a particulièrement insisté sur ce point - des fromages américains. Dont un bleu de l'Oregon qui a été la première production américaine à remporter, en 2019, les Championnats du monde du fromage. Les toasts seront portés avec un vin pétillant américain. Mais dans des verres fabriqués en France.

Les fromages américains qu'Emmanuel Macron pourra déguster à Washington Crédit : Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

