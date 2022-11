La chronique de Laurent Gerra du jeudi 3 novembre

La boutique en ligne "Wish", tristement connue pour ses produits bas de gamme, est désormais bannie des bouquets d’applications. Une décision validée par le Conseil constitutionnel, dont Alain Juppé est membre. "On parle en connaissance de cause, on a tous commandé des produits sur Wish (...) Laurent Fabius s’est commandé une couverture chauffante électrique, sauf qu'aussitôt branchée, la couverture a pris feu !", raconte l'homme politique.

En plus d’un album en commun, le slameur Grand Corps Malade et le chanteur Ben Mazué publient chez Jean-Claude Lattès un livre de correspondances qui évoque leur quotidien. "Salut à toi mademoiselle Jade, l’impératrice de la poilade. Ce n'est pas le slameur que tu reçois, c’est l’écrivain et sa plume d’oie", débute l'interprète de Nos plus belles années.



La CIA a décidé d’investir dans la startup "Colossal Biosciences", qui s’est donnée pour objectif de faire revenir le mammouth sur Terre d’ici dix ans. Les projets de ce genre se multiplient et portent un nom : la désextinction. De quoi inquiéter Alain Finkielkraut ? "Pas du tout, bien au contraire. Je trouve cette technologie formidable ! (...) Avec la désextinction, on pourrait faire revenir Zola, Balzac, Maupassant et les autres monstres sacrés de la littérature pour remplacer les Virginie Despentes, Annie Erneaux et autres écrivaines à cheveux gras qui signent des pétitions dans Libé en écriture inclusive !", se réjouit-il.

