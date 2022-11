La chronique de Laurent Gerra du vendredi 4 novembre

Selon une étude, de plus en plus de marques de cosmétiques utilisent les fleurs, les fruits et même les plantes du jardin pour rendre leurs produits plus naturels. De quoi ravir Stéphane Marie. Par exemple, comment faire si on souhaite se débarrasser de nos rides ? "Tu ne connais pas le dicton du jardinier ? Si tu as la peau comme Ramses II, du pissenlit mange toute la queue", explique l'animateur.

Connaissez-vous l'univers de réalités augmentées ? Dans la voix de Laurent Gerra, Michel Chevalet vous explique tout. "Il suffit de mettre un casque sur la tête qui permet d'être à la fois dans une pièce et dans un autre monde (...) Le Français lambda pourra être à la fois à Sarcelles à côté de sa blonde en bigoudis, et aux Seychelles à côté d'une bombe en bikini".

De son côté, Dany Brillant est venu sur RTL promouvoir son album contenant des reprises des chansons de Charles Aznavour. Comment a-t-il choisi ces titres ? "J'ai pris un 33 tours et j'ai refait toutes les chansons en tchatchatcha", explique si simplement l'artiste.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info