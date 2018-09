publié le 10/09/2018 à 16:18

C'est un projet qui lui tenait à cœur depuis longtemps. Michel Denisot a démarré, le mercredi 5 septembre 2018, le tournage de son premier film, intitulé Toute Ressemblance. Nos confrères du JDD ont assisté au tournage et ont ainsi dévoilé une première image.



Sur la photo, on aperçoit une pléthore de personnalités de la sphère médiatique. Patrick Poivre d'Arvor, Claire Chazal, Michel Drucker, Anne-Sophie Lapix ou bien encore Laurence Ferrari sont réunis à un enterrement. Celui de Jean-Charles Balin (personnage fictif du film, ndlr), le roi du journal télévisé de 20 heures, décédé brutalement d’une crise cardiaque.

Le film racontera l'histoire d'un présentateur "joker", joué par Franck Dubosc, qui du jour au lendemain se voit être propulsé star du JT juste après les attentats du 11 septembre 2001. "C'est un monde (la télévision, ndlr) que j'aime donc je ne vais pas le détruire mais c'est un monde dont je connais aussi beaucoup les travers", avait confié Michel Denisot en 2017 dans l'émission Le tube sur Canal +.

Au casting de cette comédie satirique sur le monde des médias, on retrouvera les acteurs Franck Dubosc, Jérôme Commandeur, Denis Podalydès ainsi que les comédiennes Sylvie Testud et Caterina Murino (aperçue dans Casino Royale en 2006). Le rappeur JoeyStarr et son ex-compagne Béatrice Dalle seront aussi de la partie. Le film n'a pas encore de date de sortie.