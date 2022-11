La chronique de Laurent Gerra du mercredi 2 novembre

Toujours en phase avec son époque, l’infatigable Jean-Michel Aphatie s’est intéressé aux activistes écologistes dans son émission L’expert c’est Apathie sur LCI. "Je reçois une jeune écologiste radicale en la personne de Eva Danlemur du mouvement "Les Verts de Terre" (...) Vos petits camarades d’Angleterre ont jeté de la soupe à la tomate sur les tournesols de Vincent Van Gogh tandis que vos homologues allemands ont envoyé de la purée de pommes de terre, précisons-le, sur un tableau de Claude Monet. à quoi riment ces provocations grotesques ?", débute l'animateur dans la voix de Laurent Gerra.

Alors qu’Elon Musk est désormais officiellement propriétaire de Twitter, le rappeur Kanye West vient de racheter le réseau social "Parler", très populaire chez les partisans de Donald Trump. Mc Bâtard était sur RTL pour en parler. "Kanye West, pour moi, c’est comme un dieu (...) Comme dirait Pascal Praud, on peut plus rien dire dans ce pays ! Et grâce à Kanye West et Elon Fuck, on va pouvoir s’exprimer sur les réseaux sociaux sans se faire censurer par la gauche bisounours dopée à la moraline", s'emporte le rappeur.

Lambert Wilson était également dans les locaux de la radio pour évoquer son film Plancha, suite de "Barbecue". L'acteur a été amené à réagir sur les propos de Sandrine Rousseau, autour du soi-disant virilisme du barbecue. "Oui, j’ai dit que Sandrine Rousseau est une conne, Sandrine Rousseau is an idiot (...) Et pourtant je mange 5 fruits et légumes par jour : des pommes, des poires et des scoubidoubidous..."

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info