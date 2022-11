La chronique de Laurent Gerra du lundi 7 novembre

On retrouve Pascal Praud en direct de CNEWS, où il s’apprête à présenter sa célèbre émission L’Heure des pro. "Je recevrai l’excellente Elisabeth Lévy, la formidable Charlotte d’Ornellas, l’insupportable Laurent Joffrin et le sémillant Daniel Guichard", explique Pascal Praud.

Quant à Patrick Sébastien, il vient nous parler d'éco-terrorisme. En effet, de plus en plus d’actions violentes sont organisées par des écologistes radicaux qualifiés par Gérald Darmanin d’éco-terroristes. "Moi, le sort de la planète, ça me concerne vachement. C’est ce que je disais à ma Denise, quand j’allais dans son club coquin, je lui disais : tu sais ma Denise, t’as eu raison de pas t’épiler parce que moi, j’suis contre la déforestation", précise Patrick Sébastien.

Lula a donc été élu une nouvelle fois président du Brésil. On en parle avec un fin connaisseur de l’Amérique Latine : Bernard Lavilliers. "C’est une parenthèse qui se referme. La parenthèse de Bolsonaro et de l’extrême-droitas. Grâce à Luiz Inácio Lula da Silva, alias Lula, un vent nouveau parti des favela de Rio souffle sur le Brésil et se propagera bientôt sur le monde entier", détaille-t-il.

