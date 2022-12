Inflation : bonne ou mauvaise nouvelle pour l'Ã©conomie franÃ§aise ?

L’inflation s’est déchaînée en France ces derniers mois, plus encore en Europe. Elle est au plus haut depuis presque 40 ans, qu'est qui l’explique ? L'explication officielle de cette inflation, en tout cas celle que donnent les responsables économiques de tous bords, c’est la guerre en Ukraine et la pénurie d’énergie qu’elle a déclenchée.

L’énergie en pénurie étant plus chère, elle a contaminé peu à peu l’ensemble des processus de production pour faire grimper les prix. Il y a aussi les goulets d’étranglement liés à la désorganisation des chaînes de production que les confinements ont créé en 2020-2021. Ce n’est qu’en partie vrai.

Ces deux éléments ont été des déclencheurs, mais ils n’auraient pas suffi en eux-mêmes à provoquer une telle poussée d’inflation. Le déterminant profond est monétaire. On peut penser qu’il y a un lien étroit entre l’augmentation des prix que l’on constate aujourd’hui et la création monétaire. Les banques centrales ont utilisé la planche à billets pour contrer la crise économique résultant de la crise Covid.

