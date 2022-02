Pourquoi la bouse de vache va devenir très précieuse

Cette bouse que les vaches produisent en quantité, 1,3 milliard de tonnes par an, ce n'est pas rien. Et ne pas utiliser cette matière première, avouez que ce serait du gâchis. Alors l’homme l’a fait, jusqu’au début du XXème siècle, de nombreux foyers français se chauffaient à la bouse séchée. On l’a aussi utilisée comme ciment, comme engrais et même en médecine…

Chez nous, sous forme de cataplasme, la bouse de vache était utilisée pour soigner les coupures de rasoir et les petites plaies grâce à ses vertus cicatrisantes et antiseptiques. Mais là, une chercheuse japonaise, Mayu Yamamoto, lui a trouvé une nouvelle utilisation très lucrative et plus que très étonnante. En faisant cuire de la bouse de vache pendant une heure et la pressurisant, elle a découvert que s’en dégageait de la vanilline, le composé aromatique présent dans les vraies gousses, celles dont le producteur numéro un au monde est Madagascar.

La vanille est le premier arôme utilisé au niveau mondial devant celui de café et de cacao, mais à cause du réchauffement climatique, il commence à en manquer et les prix flambent : jusqu’à 500 euros le kilo.

Un coût de production bien moindre

Et comme extraire la vanilline de la bouse de vache coûte deux fois moins cher que de le faire à partir des gousses naturelles, vous imaginez bien qu’il y a de l’argent à se faire. Alors évidemment, je vous rassure, non on ne mangera pas des Danette à la vanille de bouse de vache, au niveau règlementation ça ne le fera pas. Mais en revanche, pour tout ce qui est des bougies, des shampooings, des parfums, là pas de souci ! Vous n’êtes peut-être pas prêts à ça, je le concède, mais sachez que la majeure partie de la vanille que vous sentez aujourd’hui, eh bien elle est aussi de synthèse et extraite du pétrole.

