Jade, Enrico Macias et Eric Dussart

Enrico Macias "écœuré" par le PSG : "Je n'ai même plus envie de les voir"

Réfugiés ukrainiens : "Comment on peut les laisser comme ça ?"

Le "very good english" d'Enrico Macias

Enrico Macias donne tout dans "On Refait La Télé" !

Ce samedi 26 mars 2022, Enrico Macias était l'invité d'Éric Dussart et Jade dans On Refait La Télé. Cette année, le chanteur qui célèbre ses 60 ans de carrière sur scène, est en tournée à travers toute la France en compagnie du Al Ochestra, un collectif de musiciens franco-algériens. Si ses deux concerts à l'Olympia les 2 et 3 avril prochains affichent déjà complets, vous pourrez aussi aller l'applaudir au Palais de Congrès le 16 avril 2023.

Ce matin pendant l'émission, l'interprète du tube Le Mendiant de l'amour, fan de football, s'est dit très fâché après l'élimination du PSG de la Ligue des Champions par le Real Madrid : "Je n’ai même plus envie de les voir", a-t-il affirmé.

Alors que la guerre fait rage en Ukraine, Enrico Macias, touché par la situation des réfugiés, a lancé un appel à la solidarité dans le monde entier pour leur venir en aide.

A 83 ans, hors de question pour lui de prendre sa retraite : "Je continuerai jusqu'à mon dernier souffle", a-t-il notamment déclaré. Il a aussi exprimé toute son admiration pour Kendji Girac, qui lui rappelle ses débuts en tant que chanteur dans les années 60.

Enrico Macias a tenté, avec beaucoup d'humour, de parler en anglais... et son "very good" accent vaut le détour ! Il a raconté le jour où il a dû donner une terrible claque à José Garcia pour les besoins d'un film. Enfin, le chanteur a révélé pourquoi il était arrivé en retard à son propre mariage... Des propos à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus !



Les infos télé de la semaine

Ce samedi, Germain Sastre vous emmène dans les coulisses de la télévision, en partenariat avec Télé-Loisirs ! Au menu :



- Pas de grande soirée électorale du premier tour pour TF1 et M6...

- Plus belle la vie bientôt sur une chaîne du groupe TF1 ?

- France Télévisions condamné à verser des dommages et intérêts à Patrick Sébastien...



Plus de détails en vidéo !

Le décodeur de Télé-Loisirs

Enfin, toutes les semaines dans Le Décodeur, la rédaction de Télé-Loisirs décrypte le petit écran et vous dévoile les secrets de fabrication de vos programmes préférés. Aujourd'hui, Rémi Jacob vous parle de l'émission Turbo qui fête ses 35 ans le dimanche 27 mars à 10h50 sur M6. Plus d'informations en vidéo !