DOCUMENT RTL - Michel Houellebecq raconte comment son prix Goncourt a été adapté en BD

À écouter Houellebecq adapté en BD, l'écrivain raconte 00:05:29

Il a longtemps aimé attirer micros et caméras. Ces dernières années, Michel Houellebecq s'en est éloigné. Pour ses romans les plus récents, Sérotonine en 2019 et Anéantir en 2022, il a refusé de se prêter au jeu de la promotion. Un silence rompu sur RTL à l'occasion de l'adaptation en bande dessinée chez Flammarion de La carte et le territoire prix Goncourt 2010.

L'album a été créé dans un contexte original puisqu'il est le fruit de l'amitié nouée il y a une dizaine d'années entre l'écrivain et Louis Paillard, un architecte, passionné de dessin et de littérature.

Michel Houellebecq dit avoir rarement vu autant de liberté chez un créateur, a fortiori un illustrateur amateur comme Louis Paillard : "Ça ne ressemble à rien de ce qui s'est fait avant, ça n'arrive pas souvent dans une vie".





