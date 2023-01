La chronique de Laurent Gerra du mardi 17 janvier

Le prince Harry a déclenché une tempête médiatique avec son livre Suppléant dans lequel il raconte sa jeunesse mouvementée et révèle les secrets d’alcôve de Buckingham Place. Notre ami Jean-Michel Aphatie a obtenu une interview exclusive du jeune Prince dans son émission Et Apathie et patata.

"Prince Harry, je sais pertinemment que l’on vous a surnommé l’enfant terrible de la royauté britannique mais cela n’excuse pas vos mauvaises manières en direct dans mon entretien sans concessions. Revenons à votre ouvrage de révélations fracassantes dans lequel vous évoquez l’épisode très controversé du costume nazi que vous avez arboré dans une soirée", lance Jean-Michel Apathie face aux rires du prince Harry. "Prince Harry, je ne vois pas ce que vous trouvez d’hilarant dans mon interpellation concernant vos errements antérieurs", lui rétorque le journaliste.

Pap Ndiaye a révélé des difficultés majeures dans l’apprentissage des savoirs fondamentaux à l’école. Le ministre de l’éducation nationale a notamment souligné un niveau en orthographe en baisse constante. Faisons le point avec un élève : MC Bâtard. "Z’y va la meuf à RTL, elle veut faire le poing avec oim… Elle veut m’fonce-dé la gueule !", s'emporte-t-il. "Wesh la meuf à RTL, d’abord elle veut me maraver la face et puis après elle m’chauffe avec son point G ! Une baffe et une caresse, t’es une perverse narcissique, sœur !", renchérit MC Bâtard.

