Harry : billet d'avion, Xbox, dates... Les inexactitudes du Prince dans ses mémoires

C’est un véritable raz-de-marée ! Le Suppléant, le livre du Prince Harry, en tête des ventes, est parti pour devenir le livre de non-fiction le plus vendu de tous les temps. Le revers de la médaille de ce triomphe littéraire, 80.000 exemplaires vendus en France en cinq jours, c’est qu’évidemment il a été disséqué dans tous les sens. Et il en ressort qu’Harry a pris quelques libertés, pas seulement avec Buckingham mais avec la vérité aussi.

Quelques-unes ne sont pas très graves mais font tout de même tache. Par exemple, il écrit que sa mère Lady Di lui avait acheté une console de jeu vidéo, la Xbox, pour ses 13 ans. Mais ce serait sa tante qui lui aurait offert car un mois plus tôt sa mère avait tragiquement trouvé la mort. Très émouvant mais faux puisque Lady Di est morte en 1997 et que la Xbox est sorti en 2002 en Angleterre.

Le doute n'est pas permis non plus avec l'autre franchise de console, la Playstation. Un vrai joueur de jeu vidéo n’aurait pas confondu et Harry en est un puisqu’il raconte qu’il passait des nuits entières à jouer à Halo, un jeu de guerre qui n’existe que sur la Xbox.

Les détails mensongers s'accumulent

Après le mensonge du cadeau, le prince Harry écrit qu’il était en train d’étudier au fameux collège d’Eton, à côté de Windsor, quand il a appris la mort de son arrière-grand-mère, la Queen Mother, la maman d’Elizabeth II. Sauf qu’en fait, il était en train de faire du ski dans une station suisse huppée avec Charles et William.

Il ressort d'ailleurs de ses mémoires qu'il déteste les voyages. Dans le livre, Harry essaye de redorer le blason de son épouse Meghan. Il explique ainsi que pour se racheter auprès de son père, elle lui avait payé de sa poche un billet d’avion en 1ère classe Mexico-Londres sur la compagnie Air New Zealand. Excepté que ... Air New Zealand n’assure aucun vol entre le Mexique et l’Angleterre. En plus, sur cette compagnie, il n’y a pas de première classe. Au mieux c’est la business.

Air New Zealand en a profité pour se moquer de Harry & Meghan, les ducs et duchesses de Sussex, en tweetant : "Introducing SussexClass, apparently coming soon", traduit en français par : "Nous vous présentons la classe Sussex qui arrive bientôt apparemment !". Finalement, la liste de mensonges est assez longue. De quoi tirer les oreilles de Harry et le faire ressembler un peu plus à Charles.

