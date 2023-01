La chronique de Laurent Gerra du jeudi 12 janvier

Le Recteur de la Grande Mosquée de Paris a finalement retiré sa plainte contre Michel Houellebecq après les propos polémiques qu’avait tenus l’écrivain dans le Hors-Série de la revue Front Populaire.

"Vous avez donc rencontré le Recteur de la Grande Mosquée, ça s’est bien passé ?", démarre Mademoiselle Jade. "Ben, oui, j’avais apporté une galette pour tirer les Rois mais il en a pas voulu, y doit faire un régime (...) Ben, il a fallu se déchausser, et il a rigolé parce que j’avais des chaussettes trouées et pas d’la même couleur. Après, j’ai mangé des loukoums et du coup, ça m’a aussi déchaussé les dents", explique Michel Houellebecq.

On sait désormais qui a demandé la médaille de chevalier des arts et lettres pour Francky Vincent. C’est la cheffe et conseillère régionale Babeth de Rozières. Une décoration qui n’en finit pas de faire polémique. Pour approfondir le sujet, nous avons rappelé sur terre Jacques Chancel et son célèbre Radioscopie dans lequel il recevait les plus grands artistes.

"Je vous remercie, Francky Vincent, pour cette offre alléchante mais si vous pouviez ranger votre instrument le temps de cet entretien, ça m’arrangerait (...) Mais alors, Francky Vincent, après ? Qu’est-ce que l’après poésie, Francky Vincent ?", poursuit Jacques Chancel. Ce à quoi Franky Vincent lui répond en chantant : "Et après qu’est-ce qui se passe ? Tu pues du cul, tu pues du cul, tu pues du cul, tu pues du cul".

