C'est la question qui est sur toutes les lèvres des Britanniques et des suiveurs de la monarchie : Harry sera-t-il présent au couronnement de son père, Charles III, le 6 mai prochain ? Si oui, dans quelles conditions ?

Ce dimanche, le Sunday Times fait de nouvelles révélations à ce sujet et assure qu'une réconciliation est "possible" entre le frère cadet de William et la famille royale. "Il va falloir que toutes les parties soient flexibles, mais c'est possible, c'est réparable", estime une source proche du roi et de Harry citée par le journal, qui évoque la possibilité d'une réunion entre Harry, son père Charles et son frère William, avant le couronnement.

Depuis son départ avec fracas de la famille royale en 2020, Harry multiplie les sorties à l'encontre de tous ses membres. Dernièrement, le mari de Meghan Markle est revenu sur le devant de la scène avec un documentaire sur Netflix, mais aussi avec la sortie de ses mémoires la semaine dernière. Dans Le Suppléant, le duc de Sussex n'épargne personne, surtout pas son frère de deux ans son aîné qu'il qualifie de "meilleur ennemi".

Officiellement, le palais de Buckingham garde le silence depuis la sortie du livre qui fait mauvais genre. Mais selon la source citée par le Times, "il faut passer à autre chose et que ce soit réglé d'ici avril". "Le roi a besoin d'avoir la voie dégagée avant le couronnement", estime-t-elle.

Selon une autre source citée par le journal, Harry et Meghan doivent être invités au couronnement pour que le conflit familial ne devienne pas une "distraction" qui fasse de l'ombre à la cérémonie.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info