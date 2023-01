Mémoires de Harry : Air New Zealand raille le prince après une incohérence dans son récit

Deux jours après la sortie du Suppléant, les mémoires du prince Harry continuent de faire parler Outre-Manche, mais aussi dans le monde. Cette fois, c'est une petite phrase du frère de William qui a fait des vagues jusqu'en... Nouvelle-Zélande.

"Nous (Harry et Meghan, ndlr) lui avons dit : 'quitte le Mexique maintenant : un tout autre niveau de harcèlement est sur le point de s'abattre sur toi, donc viens en Grande-Bretagne. Maintenant'", écrit le prince à propos d'un vol Mexique-Angleterre pour Thomas Markle en 2018, le père de Meghan. "Air New Zealand, première classe, réservé et payé par Meg", détaille-t-il.

Sauf que la compagnie aérienne a réagi en affirmant qu'elle n'opérait pas cette ligne entre les deux pays et que ses services haut de gamme s'appelaient "Business Premier" et non première classe. "Voici la #SussexClass, apparemment bientôt disponible", a raillé Air New Zealand sur Facebook et Twitter, en référence aux titres de noblesse du couple.

Ce n'est pas la première erreur repérée dans Le Suppléant. Dans le livre, Harry fait référence à un cadeau offert par la Princesse Diana à Harry en 1997, mais qui n'a pas existé avant 2001.

