La chronique de Laurent Gerra du lundi 16 janvier

Le gouvernement est entré dans le vif du sujet avec la réforme des retraites. Prenons un peu de recul avec un ancien premier ministre qui avait lui-même essayé de réformer les retraites en son temps : Alain Juppé.

"On se souvient tous des grèves de 1995", rappelle Mademoiselle Jade. "Ah ça, c’est sûr que c’était pas de la petite bière ! La France bloquée pendant trois semaines, plus un train, plus un métro, grève générale dans la fonction publique, et Bernard Thibault tous les soirs au 20h pour me narguer, j’en ai bavé des ronds de chapeau", décrit Alain Juppé.

"Vous pensez qu’Élisabeth Borne peut subir le même revers 28 ans plus tard ?", lui demande Mademoiselle Jade. "Ça m’étonnerait. Les Français sont devenus trop mous du genou. La contestation aujourd’hui, c’est mettre un smiley qui vomit sur Facebook quand on n’est pas content. Et les jeunes c’est encore pire, tout ce qui les intéresse c’est de changer de genre…", assure Alain Juppé.

Le festival Les Déferlantes n’ira finalement pas à Perpignan. Les groupes Indochine et Louise Attaque avaient annoncé leur volonté de boycotter le festival s’il se tenait dans la ville administrée par Louis Aliot du Rassemblement National. "Ils m’ont tout piqué ! Le boycott des villes tenues par le Front National, c’est moi !", reconnaît Patrick Bruel.

"J’vais attaquer Nicola Sirkis pour plagiat ! Il a pas l’droit de m’voler mes idées… Est-ce que je m’coiffe comme lui, moi ? Non ! J’suis pas passé chez Franck Provost pour m’faire la coupe de cheveux de Sophie Davant ! Alors qu’il arrête de m’copier", poursuit l'interprète de Casser la voix.

