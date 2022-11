Coronavirus en Chine : le zéro Covid provoquera-t-il la révolte des Chinois ?

Le sujet du jour. D’Urumqi (Xinjiang) à Shanghaï, ou encore de Pékin à Nankin (Jiangsu), les restrictions imposées à la population chinoise, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, ont provoqué une vague de désobéissance sans précédent depuis le samedi 26 novembre 2022.

Une flambée de colère inouïe observée à la suite d'un incendie mortel dans la région ouïgoure du Xinjiang. Plusieurs personnes n’ont pas pu être sauvées par les secours, bloquées en raison des restrictions sanitaires. Comme une goutte de trop, le drame a transformé le mécontentement croissant d'une partie de la population chinoise en contestation massive.



Pourquoi on en parle ? Quelle est la réalité de cette politique zéro Covid ? Et quelles sont ses conséquences au quotidien ?

Citation. "La politique ici à Pékin, c'est que s'il y a un malade ou un cas contact à un étage d'un immeuble, les trois étages supérieur et inférieur doivent être confinés. C'est le cas dans mon immeuble, qui comporte 20 étages confinés, et on ne sait pas pourquoi, ni pour combien de temps. Nous avons été dépistés tous les jours ces dernières semaines, et on est tous négatifs. On ne comprend pas pourquoi on doit rester enfermés à la maison, ça n'a absolument aucun sens. C'est véritablement stressant, mais on est obligé de l'accepter", Hugo Aubry, correspondant de RTL en Chine, confiné dans son appartement à Pékin.



