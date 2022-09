Bruno Le Maire s'affiche en col roulé : "C'est la politique pour les nuls", tance Jean-Pierre Raffarin

Cet automne, le col roulé est déjà sur toutes les lèvres. Inspiré par les dernières déclarations du gouvernement sur le chauffage des foyers français, Bruno Le Maire a initié le débat, en postant sur Twitter une photo de lui vêtu du fameux vêtement, ce mardi 27 septembre. Invitée de RTL ce 28 septembre, Cécile Duflot a fait part de sa réaction face au cliché qui suscite de mauvais retours sur les réseaux sociaux : "Je suis un peu allergique au petit coup de com'", a d'abord lancé l'ex-ministre du Logement.

Toutefois, cette dernière n'a pas manqué de nuancer ses propos : "Il faut qu'on chauffe moins [...]. La vérité, c'est que quand il fait 18, 19, on ne peut pas être en tee-shirt", a-t-elle poursuivi. Et d'évoquer les "politiques publiques structurantes", nécessaires aux économies d'énergie effectives : "Donc ce serait bien que Bruno Le Maire [...] consacre le budget en faveur des économies d'énergie dans le bâtiment", a-t-elle ensuite souligné.

Pour Jean-Pierre Raffarin, également invité à donner son avis, le "coup de com'" du ministre de l'Économie relève de la "politique pour les nuls". "Je ne veux pas faire comme Marine Le Pen, [...] saisir l'occasion pour faire encore un numéro", a rétorqué l'ancien Premier ministre. Pour ce dernier, la polémique occulte des questions plus cruciales, telles que le "changement climatique" et la "production d'électricité". "On doit aujourd'hui faire payer aux consommateurs une situation relevant de la fragilité de notre souveraineté énergétique", a-t-il estimé.

S'ils ne s'accordent pas sur les enjeux que soulève cette controverse autour de l'Énergie, Cécile Duflot et Jean-Pierre Raffarin semblent se retrouver sur un point : le pull à col roulé de Bruno Le Maire était de trop.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info