Chine : pourquoi il est impossible de noter le livre de Xi Jinping sur Amazon

On ne note pas Xi Jinping si facilement. Le recueil d'écrits et de discours rédigés par le dirigeant chinois ne peut plus être noté ou commenté sur la plateforme Amazon. Le géant américain du e-commerce a accepté de supprimer toutes les mauvaises critiques, sur ordre de la Chine.

Le gouvernement chinois a imposé à Amazon de supprimer son système de notation et de commentaires pour les livres émanant de la propagande officielle dont celui du président chinois intitulé La gouvernance de la Chine, qu'on trouve en bonne place dans les librairies chinoises. L'information a été révélée après une enquête de l'agence de presse Reuters.

Amazon explique se conformer aux lois des pays dans lesquels la plateforme opère. En Chine, cela signifie ne pas critiquer le parti communiste ni remettre en cause le régime. Une décision qui va à l'encontre des principes du géant américain dont le système de vente est basé en partie sur ce système de notation. Amazon, bien que peu actif en Chine, reste l'un des derniers géants américains encore autorisés dans le pays.