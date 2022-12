Coupe du monde 2022 : les Bleus sont-ils désormais, les favoris de la compétition ?

Qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du monde après leur récente victoire face à la Pologne (3-1), l'équipe de France de football s'est rapprochée un peu plus de son objectif de sacre. Peut-on donc désormais parler de l'équipe de Didier Deschamps, comme le favori qui se détache ? Non pas tout à fait.

Malgré leur victoire face aux coéquipiers de Robert Lewandowski, la performance des Bleus n'a pas non plus été totalement maîtrisée et sereine. La première période n'a pas été bonne compte tenu de la différence de niveau entre les deux effectifs, et les Tricolores auraient pu être menés au score après la triple occasion polonaise de la 38e minute. Une équipe d'un autre calibre aurait sans doute puni les errements défensifs des Bleus.

D'autant plus que des grandes nations sont déjà présentes en quart de finale. Future adversaire de la France, l'Angleterre a déjà son billet et sera accompagnée des Pays-Bas et de l'Argentine, en attendant surement le Brésil et potentiellement l'Espagne et le Portugal.

Kylian Mbappé, l'homme en forme

C'est sans aucun doute le dynamiteur de cette équipe. Déjà auteur de cinq buts depuis le début de la compétition, Kylian Mbappé réalise, pour le moment, un tournoi particulièrement réussi. À seulement 23 ans, il compte déjà 9 buts en Coupe du monde. Personne n'avait réussi une telle performance si jeune, ni Pelé, ni Lionel Messi, ni Cristiano Ronaldo.

Il n'a pas de limite. C'est le finisseur des Bleus, le dernier maillon, celui qui termine à merveille le travail des partenaires. Il n'y aura pas d'équipe de France championne du monde, sans un grand Mbappé.

Une équipe d'Angleterre dont il faut se méfier

Prochain adversaire des Bleus (samedi 10 décembre, 20h), l'équipe d'Angleterre va être un sacré défi pour Varane et consorts. Mêlant talent et expérience, cette formation est d'un tout autre niveau que les précédents opposants des Tricolores. Ils n'ont encaissé que deux buts depuis le début de la compétition et encore, c'était dans une rencontre où ils en ont marqué six. La France, elle, n'a toujours pas réussi le moindre clean sheet.

