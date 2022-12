Coupe du monde 2022 : "C'est la joie partagée", clame Didier Deschamps après la victoire française

Les bleus sont en quarts de finale de la Coupe du monde ! "Il y a une unité depuis le départ, et évidemment un résultat comme ce soir, ça vient concrétiser tout ça. C'est la joie partagée", a lancé Didier Deschamps après la victoire de son équipe face à la Pologne en huitièmes de finale (3-1). "Là, on va avoir un peu plus de temps, donc on va profiter un peu de nos proches et de nos familles, comme c'était prévu", a poursuivi le sélectionneur de l'équipe de France.

La rencontre avec la Pologne est le match de tous les records. Hugo Lloris, le gardien français, a égalé le record de sélections de Lilian Thuram (142). Olivier Giroud est, de son côté, le meilleur buteur que l'équipe de France ait connu, avec 52 buts, et dépasse Thierry Henry. "Le record d'Olive, c'est fait, et je suis sûr qu'il ne veut pas s'arrêter là", a déclaré Hugo Lloris. "Et Kylian, on le dit, on le répète, difficile de trouver ses limites sur un match comme aujourd'hui. Plus on avance dans la compétition, plus il faut élever le niveau ensemble, en tant qu'équipe, et on sait qu'on peut compter sur lui", a encore déclaré, plein d'éloge, le gardien français.

Emmanuel Macron avait lui aussi donné son pronostic pour le huitième de finale France-Pologne, au quotidien Le Parisien : "Je pense qu’on gagne 3 – 1 ! Lewandowski va en mettre un, comme Mbappé ou peut-être Giroud, qui a envie d’entrer dans l’histoire. Et joker pour le troisième but des Français." Une précision qui lui a valu de nombreuses félicitations.

Les Polonais, déçus mais réaliste

Le sélectionneur polonais, Czeslaw Michniewicz, a aussi eu un mot après sa défaite, notamment pour saluer la performance XXL de Kylian Mbappé : "En tant que sélectionneur, il n'y a aucune recette magique pour arrêter Mbappé, c'est un joueur fantastique et il nous a fait du tort aujourd'hui. Il y a des grands joueurs comme Messi et Lewandowski, quelqu'un doit prendre la relève et Mbappé va le faire".

Déçu, il s'est exprimé pour lui et ses joueurs : "Demain, nous rentrerons au pays, nous sommes tristes et déçus. Nous espérions rester plus longtemps. Nous aurions pu gagner si nous avions marqué en premier. Nous sommes un peu amers, mais nous pouvons dire avec fierté que nous avons atteint notre objectif".

