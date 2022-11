La chronique de Laurent Gerra du mercredi 16 novembre

Pascal Praud sera bientôt en direct sur CNEWS, "avec une émission entièrement consacrée à la gauche, comme ça on ne m’accusera plus d’être de droite", explique-t-il. Ses invités seront "Eric Zemmour, Jordan Bardella, Robert Ménard et Eric Ciotti."

"Pour leur faire face, je leur opposerai les militants gauchistes de l’ASMS, l'Association des Sourd -Muets Socialistes (...) j’ai personnellement chargé Laurent Joffrin de traduire le débat aux sourds et muets. Il a précisément trois minutes pour apprendre la langue des signes et bien sûr dénouer le bâillon que Charlotte d’Ornellas lui a collé sur la bouche pendant qu’Elisabeth Lévy lui attachait les mains dans le dos", poursuit Pascal Praud.

La Coupe du monde de football au Qatar débutera dimanche prochain. On en parle avec un passionné de football et fervent supporter de l’équipe de France : Pierre Arditi. "J’adore le foot, je ne m’en suis jamais caché. Mais il ne vous aura pas échappé que je suis un artiste de gauche. Je signe des pétitions dans Libé, donc je suis un peu obligé de critiquer la coupe du monde au Qatar, sinon ça va jaser", reconnaît-il. "Mais évidemment que je vais regarder les matchs ! Quand c’est la France qui joue… Je me consterne moi-même ! Mais vous n’imaginez pas", renchérit Pierre Arditi.

Alors que la reprise de Starmania triomphe actuellement à Paris avant une tournée partout en France, la CGT de Philippe Martinez, en pleine campagne pour les élections professionnelles, a décidé d’en créer une version nettement plus engagée. "Quand on se croit tranquilles. Qu’on veut bosser peinards. C’est l’heure où mes grévistes, Vont tout bloquer en ville", chante Philippe Martinez.

