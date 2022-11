Céline Dion : ce que l'on sait du retour de la chanteuse

Céline Dion revient ! La superstar prépare doucement son come-back. Depuis mars 2020, Céline Dion n'est pas apparue en public. Sa tournée avait été reportée à cause de la pandémie de Covid-19, puis ses concerts n'ont pas repris à cause de soucis de santé. Première étape de son retour, on retrouvera la chanteuse au générique de L'Héritage Goldman 2, un album hommage à son auteur-compositeur fétiche qui sortira le 2 décembre.

Éprouvée par des "spasmes musculaires", la chanteuse de 54 ans n'a pas pu enregistrer une reprise. Erick Benzi, aux manettes du projet et qu'elle connaît depuis 1995, lui a donc proposé de plonger dans les archives de l'album D'eux, pour mieux réinventer le titre La Mémoire d'Abraham. Joint par RTL, l'arrangeur et compositeur raconte :

"Quand je l'ai appelé pour lui proposer cela, elle était super contente de participer à un hommage à Jean-Jacques mais elle avait encore des soucis vocaux, elle n'était pas encore assez en forme pour faire quelque chose. Céline, c'est l'avantage avec elle, quand on est en studio, il n'y a rien à jeter. C'est là que je lui ai proposé, 'écoute je vais reprendre une de tes chansons que tu avais chanté à l'époque'. J'ai cherché dans les pistes que j'avais et j'ai pu extraire une piste de voix qui est inédite".

Le musicien a pu ainsi créer une version inédite tant musicalement que vocalement. Version que la star a validé de bout en bout : "Tout a été un processus. Une fois que j'ai fait l'arrangement et que j'ai posé la voix dessus, ça a été des allers-retours avec elle trois, quatre fois pour valider le son, les petits détails qu'elle voulait, puis le niveau de voix par rapport à l'instrumentation. Elle a des problèmes de santé, ça c'est vrai. Ça s'améliore, il faut du temps, c'est pas simple, elle m'a dit 'je ne suis pas prête pour chanter', je n'ai pas insisté pour lui demander 'qu'est-ce qui se passe ?'", détaille Erick Benzi.

Aujourd'hui, on ne sait pas comment va Céline Dion et ceux qui parlent le font sans savoir. Claudette Dion, sa grande soeur, s'est épanchée dans la presse québécoise, il y a quelques jours. Mais, dans Céline Dion la vraie histoire, une enquête qui parait ce jeudi aux Éditions Robert Laffont, elle confie à demi-mot qu'elle n'a même plus sa soeur au téléphone... La dernière fois que Céline Dion a donné de ses nouvelles, c'était le 29 avril, dans une vidéo pour annoncer un nouveau report de ses concerts. "Je suis tellement désolée, attristée d'être obligée de repousser...", avait confié la chanteuse.

Une tournée dans 3 mois

Celle qui avait l'habitude de tout partager, d'être un livre ouvert pour son public, s'est recentrée sur elle-même et ses trois fils et elle semble aller mieux puisque sa tournée reprend dans trois mois. Céline Dion devrait faire son grand retour le vendredi 24 février, à l'O2 Arena de Prague en République tchèque. L'entourage de la star nous a confirmé que le calendrier était maintenu et qu'elle n'arriverait en Europe qu'au mois de février.

50 concerts sont prévus jusqu'au mois d'octobre dans 32 villes différentes, avec un sacré rythme, parfois deux concerts deux jours d'affilée. Son premier show français sera dans un champ en Bretagne : le 13 juillet aux Vieilles Charrues. C'est le plus gros cachet que le festival a réglé en 30 ans d'existence. Les 55.000 billets à 59 euros avaient été vendus en sept minutes. La diva reviendra au mois de septembre pour six dates - toutes complètes - à Paris La Défense Arena. Ça représente 240.000 billets vendus !

D'ici-là, on retrouvera aussi la chanteuse au cinéma, dans une comédie romantique baptisée Love Again qui sortira en France le 7 juin. Le tournage a eu lieu fin 2020, début 2021. La star y tiendra son propre rôle et chantera un titre inédit, un morceau mis en boîte très vraisemblablement au moment de l'enregistrement du disque Courage en 2019. Céline Dion serait toutefois, selon nos informations, en quête de chansons pour un prochain disque en français. Plusieurs de ses collaborateurs fétiches ont confirmé le projet et sont au travail.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info