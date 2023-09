Muriel Robin et l'homosexualité dans le cinéma : l'actrice est-elle "seule au monde" ?

Peut-on faire carrière aujourd'hui dans le cinéma en affichant son homosexualité ? Cette question est apparue dans le débat public à la suite de la prise de parole de l'actrice Muriel Robin, invitée de Quelle époque samedi 16 septembre 2023 sur France 2. "Je suis la seule actrice au monde à dire son homosexualité. Au monde, a-t-elle déclaré. Je connais les acteurs homo français, je le sais. Ils se taisent, bien sûr, sinon on ne mettrait plus jamais de femmes dans leurs bras (...). Il faut être désirable (...) il y a quelque chose de l'ordre du désir de sexuel. Consciemment ou inconsciemment. Donc ça veut dire que si on est homosexuel, on n'est pas désirable, on n'est pas pénétrable. Et quand on n'est pas pénétrable, on ne vaut rien."

Muriel Robin n'est pas la seule actrice à assumer son homosexualité, mais, là où est la raison, c'est qu'elle l'a fait très tôt dans sa carrière, c'est-à-dire au début des années 1990, alors qu'elle débutait. Donc d'une façon, elle a raison. Elle a été une pionnière et est restée seule assez longtemps. Si on prend un autre exemple à Hollywood comme celui de Jodie Foster, cette dernière n'a fait son coming out public qu'en 2013 à 52 ans. Elle l'a fait aux Golden Globes. Avant, il y avait une espèce d'ambivalence, des non-dits.



Lorsque l'on observe la carrière de Muriel Robin, oui elle est la seule et la première à avoir assumé totalement ce qu'elle était dès le départ et sans doute a-t-elle payé cette franchise par une sorte de non-carrière au cinéma pendant des années. Aujourd'hui, le problème se pose moins pour la nouvelle génération, parce que les mentalités ont progressé. Dans la nouvelle génération des comédiens comme des comédiennes, ce n'est plus vraiment un sujet. Les personnages homosexuels, dans les fictions, à la télé ou au cinéma, sont devenus des personnages à part entière et pas juste des faire-valoir. Mais si on remonte très loin, prenez l'exemple de Jean Marais, qui, pendant des années et des décennies, a assuré une sorte de rôle de jeune premier romantique avec de très belles actrices dans ses bras. Or, il était, il était connu qu'en fait, que c'était le compagnon de Jean Cocteau. C'était encore tabou et à l'époque, et c'était aussi interdit. Il faut rappeler que l'homosexualité a été dépénalisée en 1981 en France.

Si les choses vont dans le bon sens, il faut tout de même remarquer que les producteurs manquent encore parfois d'imagination pour se projeter sur un garçon ou une fille qui assume son homosexualité. Depuis dix ou quinze ans, on a fait un vrai chemin, même s'il en reste pas mal à parcourir.



Un talent remis en question pour imposer le silence

Maxime Haes porte-parole de l'association Stop Homophobie, qualifie la prise de parole de Muriel Robin de "salutaire". "C'est complètement salutaire et je l'en remercie énormément. Et beaucoup de personnes la remercient aussi parce qu'elle met vraiment le doigt sur quelque chose d'encore un peu tabou. Il suffit simplement de regarder le nombre de prises de parole de personnes LGBT dans le milieu qui vont quasiment toutes dans son sens. Donc rien que ça déjà, laisse quand même transparaître une réelle réalité qui est la sienne et celle de beaucoup de personnes", explique-t-il sur RTL.



"Le premier point, c'est le nombre de témoignages qui vont dans son sens, qui montre à démontrer et à prouver qu'elle a raison. Le deuxième, c'est l'incapacité pour 99 % de la population de citer ne serait ce trois actrices françaises et lesbiennes avec une grande carrière. Pareil pour les personnes homosexuelles. Enfin, il suffit de regarder comment sa parole est recueillie et accueillie [depuis la diffusion de l'émission de France 2] avec un torrent d'insultes homophobes ou on va raconter qu'elle est nulle alors qu'on parle quand même de Muriel Robin. Elle a évidemment du talent. C'est l'une des rares actrices françaises à avoir reçu un Emmy Award, un des prix les plus prestigieux au monde. Elle a été reçue première au Conservatoire national d'art dramatique de Paris. Elle a évidemment du talent, rappelle-t-il.