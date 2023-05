RENCONTRE - Sophie Marceau : "Les hommes sont touchants"

L’enfance est très présente dans La Souterraine, le livre de Sophie Marceau, solitaire, rêveuse, tout comme le thème du transfuge de classe. Mal à l'aise dans un monde qui n'est pas le sien à l’instar de l’histoire d’une jeune actrice qui n'ose pas prendre la parole dans un dîner parisien parce qu'elle se sent terriblement banale.

"C’est l’histoire de ma vie, précise Sophie Marceau, mais on finit par digérer une telle situation même si c’est parfois un peu nauséeux. Je me suis accrochée, c’est ce qui s’appelle vivre et je suis toujours vivante !"



En réalité, sous le couvert de la fiction, Sophie Marceau se raconte comme savent le faire les écrivains qui mettent souvent beaucoup d'eux-mêmes, de leur vie et de leurs proches dans leurs histoires avec une totale liberté d'imagination.

Un conte fantastique, une histoire d'amour...

Dans 20 centimètres de plus, un conte fantastique, une jeune fille voit ses jambes pousser de 20 cm en un jour, le regard des autres change, sa vie en est bouleversée. Métaphore originale de la gloire soudaine de l'adolescente Sophie Marceau au moment de La Boum.

Dans un autre texte, Sophie Marceau raconte l’histoire d’amour d’un homme et d’une femme qui ne cessent de se chercher et de se perdre. L’actrice admet qu’elle s’inspire de sa relation avec Christophe Lambert.

"Ce personnage m’a toujours intrigué et touché. Les hommes sont touchants, leur sensibilité ne s’expriment pas toujours et c’est ce qui manque dans la vie de cet homme aussi. C’est pour ça que je (Sophie Marceau passe à la première personne) l’ai cherché pendant 7 ans, c’est un peu ça l’histoire. Toi ? tu construisais des choses, tu étais successfull, après tu avais des problèmes, t’en parlais pas ou tu les cachais. T’étais où en fait ? Tu avais un sac de voyage en permanence, tu n’avais pas de maison ou je ne l’ai jamais vue ta maison."

Les gens que j’ai aimé, je les aime Sophie Marceau

Sophie Marceau ajoute : "Les gens que j’ai aimé, je les aime. Les gens qui ne m’ont pas fait de mal ou l’ont fait sans le vouloir, je n’ai aucune raison de leur en vouloir, au contraire, ça me rassure de savoir que ce n’était pas pour rien tout ça".

Dans un autre texte du livre, "L'élue", Sophie Marceau brosse le portrait d'une mère exemplaire. Elle ne cache pas qu'il s'agit de la sienne, un bel hommage à une femme à l'existence sacrifiée mais qui a reçu la beauté en consolation.

"Elle était contente, maman, d’être jolie. Elle disait, j’ai pas eu de chance dans ma vie mais au moins j’ai eu celle-là, ça lui a donné du courage d’être jolie". Et elle a vécu le succès de sa fille comme une revanche : "Elle était très sensible aux inégalités sociales".

Dans l'un de ses poèmes, Sophie Marceau écrit : "Une femme pourtant qu'est-ce ? Un élan, une promesse." À quelle promesse, l’actrice devenue écrivaine est-elle fidèle ? "À la vie, la vie !" conclut-elle.

La Souterraine, de Sophie Marceau est paru aux éditions Seghers.

