L'homosexualité empêche-t-elle de faire carrière dans le cinéma ? C'est ce que pense Muriel Robin, invitée samedi soir sur France 2. La comédienne a vivement dénoncé l'homophobie dans le milieu du septième art, dans un long plaidoyer dans l'émission Quelle époque !

"Pourquoi les comédiens se taisent tous ? Je connais les acteurs homos, et on ne saura jamais qu’ils sont homos", a déclaré la comédienne, invitée à l'occasion de la sortie la semaine prochaine de la pièce Lapin, avec Pierre Arditi.

"Je suis la seule dans le monde entier à le dire", a-t-elle assuré, provoquant l'étonnement du plateau et notamment celui de Léa Salamé, la présentatrice de l'émission. "Jodie Foster s’est tue pendant 30 ans, Kristen Stewart était d’abord avec Robert Pattinson donc son homosexualité est un peu rock. Dans le cinéma on ne vaut rien. J’ai pleuré tous les jours toutes les larmes de mon cœur. Quand on est homosexuels, on n’est pas désirables", a-t-elle déploré.

"Ce n'est pas la peine que les jeunes comédiens (homosexuels) fassent ce métier" Muriel Robin

Muriel Robin n'a jamais caché sa déception de ne pas avoir davantage tourné au cinéma. La comédienne était notamment à l'affiche des Visiteurs 2, en 1998, avec Jean Reno et Christian Clavier.

"Il faut dire aux jeunes comédiens et comédiennes, que les producteurs et réalisateurs leur disent : ce n’est pas la peine qu’ils fassent ce métier", a-t-elle constaté, sans concessions. "J’ai rempli des Zénith pendant 30 ans. Dans ce métier on a besoin d’être désiré, comme vous faites quand vous ne l’êtes pas ? Et bien vous fumez, vous buvez."

Un constat que ne partage pas Pierre Arditi. "Je m’inscris en partie en faux. Je pense que les gens de cinéma, en tout cas un certain nombre d’entre eux, n’ont aucune imagination. Je ne comprends pas pourquoi tu ne fais pas de cinéma, et je ne veux pas croire que ce soit à cause de ton homosexualité", a estimé l'acteur. "Et moi j’en suis sûre", lui a aussitôt répliqué Muriel Robin.