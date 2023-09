Les Grosses Têtes : le coup de gueule de Laurent Ruquier contre Gérard Larcher

Découvrez les Grosses Têtes du jeudi 21 septembre 2023 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : une Grosse Tête qui n’est pas rugbyman mais qui est un pilier du cinéma Français : Gérard Jugnot. Une Grosses Têtes qui s'est déjà retrouvée dans la mêlée du rugby français : Valérie Mairesse. Une Grosse Tête dont le QI se réveille en fanfare à chaque émission : Caroline Diament. Une Grosse Tête qui compte faire de "Maximilien" un prénom d’empereur de l’humour : Max Boublil. Une Grosse Tête rattrapée dans le parking de RTL pour remplacer Paul El Kharrat au dernier moment : Florian Gazan. Et enfin, une Grosse Tête qui vient célébrer ses 42 ans dans le Grand Studio RTL : Alex Vizorek.



