Pascal Obispo publie ce vendredi 15 septembre Le beau qui pleut, son 14e album, qui marque ses 30 ans de carrière. Derrière ce titre un peu énigmatique, il y a les souvenirs d'adolescent de l'artiste, qui a passé une dizaine d'années en Bretagne, y a découvert le rock et la pluie bretonne. "J'aime les camaïeux de bleu et de gris, j'aime le bleu qui pleut et le ciel qui plie", chante-t-il dans le titre phare de l'album.

Invité de RTL pour l'occasion, le chanteur explique que l'adolescence est une période qui "nous marque au fer blanc". "Je crois que je préfère les ciels tourmentés. C'était une période extrêmement romantique où je me suis construis en tant qu'homme, avec les falaises, la bruine, les ciels gris et les tuiles anthracites. C'est resté et j'ai tendance à préférer même si je suis aussi un enfant de l'océan Atlantique", confie-t-il.

Dans le titre J'étais pas fait pour le bonheur, Pascal Obispo dévoile une face plus sombre de sa personnalité. "On a du mal à voir le verre à moitié plein dans notre société anxiogène par les informations. Le bonheur existe, il suffit simplement de changer l'angle de vue. Je suis un peu mélancolique. J'ai gardé mes points d'ancrage et j'y reviens souvent, notamment quand je peins".

Dans Le temps qu'il nous reste, le chanteur, qui aura 60 ans en janvier 2025, aborde la thématique du temps qui file et se dit qu''"on ne sera jamais aussi jeune qu'aujourd'hui". "J'essaie d'étirer le temps, de faire un maximum de choses possibles. Je sais que la voix change quand on vieillit", concède-t-il.

Pascal Obispo sera en tournée à travers la France à partir du 6 octobre pour célébrer ses 30 ans de carrière. Pour l'occasion, il interprétera également des chansons qu'il a écrites pour les autres. "Je les aime beaucoup plus. Je suis un créateur plus qu'un interprète. Je me souviens d'ailleurs que je m'étais fait pourrir par ma maison de disque à l'époque quand j'avais donné Savoir aimer à Florent Pagny".