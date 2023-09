La chronique de Laurent Gerra du 14 septembre 2023

Ce 14 septembre, l'équipe de France de rugby affronte l'Uruguay pour son deuxième match de la Coupe du monde de rugby. Pour en parler, RTL reçoit Didier Deschamps, qui va regarder avec attention ce match. "Si le ballon n'est pas de la même forme, le maillot lui, est de la même couleur", précise le sélectionneur. Tout comme les entraînements. "Au rugby, les joueurs doivent foncer tête la première contre des murs, tirer une voiture sur cinquante mètres ou encore manger des briques. Au football, les joueurs doivent essayer d'écrire un tweet sans faute d'orthographe, de jouer dans des pubs pour des rasoirs ou encore faire de la gym et de la couture. Sans oublier le dé à coudre, sinon ils se piquent et ça fait blessure", souligne-t-il.

Ce weekend, la France ouvre également ses lieux de pouvoir pour les journées du patrimoine. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, est venu présenter le programme. "Les Français pourront visiter le bureau du président, et pourront même assister au cours de zumba hebdomadaire de Brigitte Macron dans sa salle de sport privée. En revanche, la première dame a été intraitable : les visiteurs devront mettre les patins ! (...) Gérald Darmanin a même prévu une animation pour les visiteurs, qui pourront tirer au LBD sur des cibles représentant des dealers, des antifas, des écolos et des gauchos !".

Côté cinéma, un hommage sera rendu à la chanteuse Barbara au Grand Rex. André Manoukian sera présent. "Tu sais Barbara, c’était ma grande copine. Tu te souviens qu’elle avait toujours un boa en poils autour du cou ?", explique le compositeur. Il nous annonce les autres invités stars. "Car…la,la,la Carla Bruni et Ra…fa,fa,fa…Raphaël".



Dans cette chronique du 13 septembre, Laurent Gerra également imité François Lenglet, Etienne Daho, et Gérard Depardieu.

































































































































































































































































































































