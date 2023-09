La chronique de Laurent Gerra du 15 septembre 2023

Le Front National, aujourd'hui renommé le Rassemblement National, se prépare à fêter ses 50 ans, le 5 octobre prochain. Pourtant, Jean-Marie Le Pen n'a pas l'air très en joie de célébrer cet anniversaire. "Pourquoi voudriez-vous donc que je célébrasse la larme à mon œil et dans l'allégresse, le demi siècle de mon parti chéri, alors qu'il est aujourd'hui tombé entre les mains d'une clic Bardello Louis Aliot dédiaboliso mediatico macrono compatible !", s'exclame-t-il dans la voix de Laurent Gerra.

Toujours en politique, mais cette fois du côté de l'extrême gauche, le communiste Fabien Roussel a déclaré que l'on "mange de la viande en fonction de nos revenus". Son meilleur ami et conseiller, Olivier Marchais, donne son avis. "C'est un scandale ! Quand j'ai entendu que madame Rousseau voulait enlever la gamelle des masses laborieuses, j'ai dit à Fabien 'fais tes valises, on quitte la Nupes'". Le fils de George Marchais a peur que Sandrine Rousseau serve des saucisses véganes pendant les manifestations. "Nous autres les communistes, on dit que l'ouvrier quand il va à l'usine, c'est pas avec trois graines de quinoa qu'on va avoir le ventre plein. Ça se voit que les écolos n'ont pas été de vrais travailleurs !", s'énerve Olivier Marchais.

Sur un tout autre sujet, Stéphane Bern a fait un passage dans la matinale de RTL. L'animateur de télévision nous parle de ses débuts d'acteurs. Dans le film L'honneur d'un fils, il joue le rôle d'un pilote de chasse, Paul Leclerc. "Ce n'est pas pour rien que sur les réseaux sociaux, on m'a surnommé le 'Top Gun français', déclare-t-il en mimant une arme.

Dans cette chronique du 15 septembre, Laurent Gerra également imité Xavier de Moulins.

































































































































































































































































































































