Grosse frayeur le 27 septembre pour les spectateurs qui assistaient à la représentation du Lapin, au théâtre Edouard VII, quand Pierre Arditi a été victime d'un malaise. Le comédien a tenu à rassurer le public après cette perte de connaissance, sans gravité, explique-t-il au micro de RTL. "C'est la première fois que j'ai un truc comme ça. Un malaise vagal, une perte de conscience. J'ai perdu le fil. C'est une alerte, il faut que je fasse attention, que je me repose, mais ça va être difficile pour un homme comme moi", prévient-il avec le sourire.

Soulagement pour tout le monde, et plus encore peut-être pour Muriel Robin, sa partenaire sur scène, qui a été la première à lui porter secours. "J'ai un blanc et puis je vois que lui aussi..., raconte-t-elle. Et puis, je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Très vite, je me suis approchée de lui et j'ai vu qu'il allait faire un malaise. J'ai demandé à ce que le rideau se baisse. Samuel Benchetrit, le metteur en scène, est arrivé. On a eu peur parce qu'il n'avait pas mangé. Pas assez d'eau, la chaleur... Avec le temps qui passe, ça fragilise. Beaucoup de fatigue aussi parce que les répétitions, on a beaucoup travaillé."

"Bref, plus de peur que de mal et on pourra nous retrouver sur scène mercredi", conclut Muriel Robin.

Pierre Arditi est un excessif qui ne s'arrête jamais. Tous les ans, il est sur scène avec une pièce différente. Une pièce classique, contemporaine, un drame, une comédie. Son agenda est rempli pour de nombreuses années. C'est un homme en perpétuelle recherche. Il y a le théâtre, les films, les téléfilms, les séries, les doublages, les livres audio. Sa carrière est impressionnante. Aujourd'hui même, il ne pensait qu'à reprendre le chemin du théâtre Edouard VII.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info