"Les Passagers de la nuit" : confidences de Charlotte Gainsbourg et Emmanuelle Béart

Charlotte Gainsbourg et Emmanuelle Béart seront à l'affiche du film Les passagers de la nuit le 4 avril prochain. Le portrait de deux femmes. La première, Elisabeth (Charlotte Gainsbourg), tente d'élever ses deux enfants après avoir été quittée par son mari... À la recherche d'un emploi, elle va trouver un poste de standardiste dans une émission de radio nocturne animée par la seconde, Wanda (Emmanuelle Béart)... Deux personnalités à l'opposé qui vont apprendre l'une de l'autre, se transmettre de quoi continuer.

Les passagers de la nuit, réalisé par Michael Hers est une balade nostalgique et envoûtante au coeur des années 80 : si vous les avez vécues ça va vous rappeler plein de choses, sinon, vous allez découvrir plein de trucs sur cette époque...

Ce n'est pas la première fois que ces deux actrices se croisent au cinéma. La première 1ère c'était de manière fugace en 1999 dans le film La bûche de Danièle Thompson. Dans Les passagers de la nuit elles ont vraiment fait connaissance, d'autant que toutes deux ont pas mal de choses en commun : d'abord des papas artistes, Serge Gainsbourg et Guy Béart, qui n'ont pas toujours été tendres l'un envers l'autre et qui se sont même écharpés en 1986 sur le plateau de Apostrophes sur le thème : la chanson est-elle un art majeur ou mineur...

Question aux deux actrices : le cinéma est un art majeur ou mineur ? "On va pas se mettre sur la gueule. Je ne sais pas si c'est majeur ou mineur, mais c'est un formidable témoin de notre époque, de ce qui se passe. Quand j'étais à Cannes... c'est un formidable tour du monde qu'on fait", confie Charlotte Gainsbourg. "Pour moi 'faire de l'art' c'est être artiste et j'ai du mal à me considérer comme artiste, complète Emmanuelle Béart. C'est tellement une industrie, une équipe, une alchimie... Mais je ne trouve pas que le cinéma soit un art majeur".

L'autre sujet du film est évidemment la radio et en particulier les confidences nocturnes des auditeurs. Mais les deux comédiennes ont un lien bien différent avec ce média. "Pour moi la radio c'est un peu un cauchemar de promo, c'est quand la promo commence à partir de l'Effrontée, raconte Charlotte Gainsbourg. Moins que la télé. Aujourd'hui c'est triste parce qu'on vous filme à la radio. Avant, c'était plus peinard et libre, plus détendu.... Mais j'avais quand même le trac".

Autre point commun, la volonté de défendre l'héritage artistique de leurs pères disparus... Charlotte Gainsbourg devrait ouvrir au public à l'automne la maison de Serge rue de Verneuil à Paris, Emmanuelle Béart a, elle, publié l'an dernier un album hommage de reprises des chansons de Guy...