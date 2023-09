ÉDITO - Sandrine Rousseau : "Plus personne ne la prend au sérieux", estime Alba Ventura

UN POINT C'EST TOUT - Sandrine Rousseau et le buzz, ça ne marche vraiment plus!

Sandrine Rousseau a provoqué une overdose, celle du buzz. Et du buzz au bide, il n'y a qu'un pas. La députée de la Nupes finit par lasser. Le week-end dernier, l'élue de gauche a tenté de monter en épingle une photo de Marine Le Pen, assise dans un vieux modèle d'une Coccinelle Volkswagen, à l'occasion d'un rassemblement de vieilles voitures à Hénin-Beaumont.

Sur son compte X (anciennement Twitter), Sandrine Rousseau relaie un article intitulé "1937 : comment Hitler impose l'auto au peuple". "Je ne peux pas croire que ce soit un hasard", écrit la députée de Paris. Sur son réseau fétiche, Sandrine Rousseau ne récolte plus que des moqueries et ce n'est pas un hasard.

Plus personne ne la prend au sérieux. Cet été, elle avait été moquée en affirmant que le thermomètre avait dépassé les 60 degrés en Espagne. La seule mécanique de l'élue de la Nupes est de mentir, d'exagérer, de faire du bruit. Elle croit qu'elle éveille les consciences. En réalité, elle désespère.



Polémique sur le rugby

Autre exemple, en pleine Coupe du monde de rugby, Sandrine Rousseau a estimé que le haka des All Blacks répondait à "des codes virilistes" sans savoir que les femmes dansent et chantent ce rituel. Qui est-elle, elle blanche et femme française de plus de 50 ans, pour venir juger les coutumes ancestrales des Maoris ? Elle est à côté de la plaque.

Elle a également cherché la polémique après le refus de l'aide de la France par le Maroc à la suite du séisme. "Ce n'est pas la semaine de Macron", a réagi Sandrine Rousseau alors que la catastrophe a tué plus de 2.000 personnes.

Elle passe sa vie à chercher le buzz sur les réseaux sociaux, comme le hamster qui tourne en boucle dans sa cage. Caricaturale, elle ne se rend même pas compte qu'elle dézingue son propre camp et qu'elle fait du mal à la gauche ainsi qu'au féminisme.