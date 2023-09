La chronique de Laurent Gerra du 11 septembre 2023

Le vendredi 8 septembre 2023, le stade de France a accueilli l'ouverture de la Coupe du monde de rugby. Pour son premier match, la France a battu les All Blacks ! Pour en parler, Fabrice Luchini est invité sur RTL, dans la voix de Laurent Gerra. Mais lui ne comptait pas faire le débrief du match car son sport "c'est la lecture". L'acteur revient sur la cérémonie d'ouverture. "Le monde entier a les yeux rivés sur nous et nous qu'est-ce qu'on fait ? Un numéro d'cirque. C'est bien pour les gosses mais c'est pas au niveau". Fabrice Luchini aurait voulu que l'on prenne exemple sur les États-Unis... "Les Américains te foutent une Beyoncé, une Madonna, une Lady Gaga. En France on n'a pas d'moyen, on appelle une punk à chien", dit-il en faisant référence à la performance de Zaz.

Cet événement n'a pas seulement déçu l'acteur. La presse de gauche a déclaré que Jean Dujardin a représenté de caricaturer les Français. Quelles sont les réactions de la droite ? C'est Pascal Praud qui y répond. Pour sa matinale il compte annoncer le sujet avec ces questions : "Faut-il remplacer la baguette tradition par la baguette progressiste et le pain de campagne par le pain de banlieue ? Ou utiliser Libération pour éplucher les patates et en faire des frites pétainistes avec une entrecôte qui nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire ?". Le journaliste se demande si les soutenants de la gauche n'auraient pas préféré "un drag-queen transgenre sénégalais en train de danser sur de la techno en abaya".

Un autre sujet culturel est évoqué par Laurent Gerra. La semaine dernière, France Télévision a diffusé un "Complément d'Enquête" sur le Puy-du-Fou. Il partage la réaction de Philippe de Villiers. Le créateur du parc d'attraction interprète les critiques qui lui sont faites par de la jalousie. "Si ces gauchistes ne supportent pas le succès international de mon Puy-du-Fou, qu’ils créent leur propre parc d’attraction ! Ah mais je suis bête, il existe déjà ! La Fête de l’Huma, où l’unique attraction consiste à manger des merguez trop cuites en écoutant Zaz la pouilleuse ! Quelle attraction ! Au Puy-du-Fou, ce ne sont pas des merguez qu’on déguste, c’est la France éternelle !".

Dans cette chronique du 11 septembre, Laurent Gerra également imité Nicolas Sarkozy.