La chronique de Laurent Gerra du 12 septembre 2023

C'est la rentrée des médias. Les différents programmes de télévision et de radios ont annoncé leurs changements... Jean-Michel Aphatie est l'un des nouveaux chroniqueurs de l'émission Quotidien sur TMC. Dans la voix de Laurent Gerra, il raconte son intégration au sein de cette équipe. "Avec mes frères et sœurs de la team Quotidien, on se poste des dates juste pour chiller dans un bar à chats du Onze et on forge du vivre-ensemble transgénérationnel parce qu’ils me kiffent tellement qu’ils m’appellent Tonton Cassoulet". Le journaliste politique est conscient de son écart d'âge avec les autres chroniqueurs. Ça ne l'empêche pas de s'immerger dans la jeune génération. "C’est dans mon ADN de boomer open mind de rester dans le game", explique-t-il.

Pour retourner travailler, ou sur le chemin de l'école, vous pourrez enfin écouter le nouvel album des Rolling Stones. Après 18 ans d'attente, Hockey Diamonds est disponible. Philippe Manœuvre s'est empressé de l'écouter. "J’ai écouté leur album hier soir avec Tonton Zégut et on était tous les deux d’accord : c’est du lourd ! Malgré ses 80 ans, Mick Jagger est toujours monté sur ressorts, on entend couiner sa hanche en céramique tout au long de l’album, ça donne un groove incroyable, s'exclame-t-il (...)

Septembre ne rime pas seulement avec la rentrée. Le Pape François doit se rendre à Marseille. C'est sur RTL qu'il explique sa préparation. "J’étudie ma tenue de scène. J’ai commandé une soutane blindée pour aller dans les quartiers Nord et aussi une grosse chaîne dorée pour mettre ma croix autour du cou quand je déambulerai sur la Cannebière". Son voyage a pour but de donner une messe dans le stade de football : Le Vélodrome. "J'ai prévu un méga show comme celui de Mylène Farmer avec une arrivée en papamobile customisée"

Dans cette chronique du 12 septembre, Laurent Gerra également imité Jean-Marie Le Pen et Pierre Arditi.

































































































































































































































































































































