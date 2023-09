La chronique de Laurent Gerra du 13 septembre 2023

Elisabeth Borne est à la peine dans les sondages. Bruno Le Maire est l'un de ses ministres les plus populaires. Pour la chronique du 13 septembre, ce dernier intervient dans la voix de Laurent Gerra, et la Première ministre dans celle de Jade. Bruno Le Maire essaye de rassurer Elisabeth Borne après la dernière enquête d'opinion. "Nous devrions jouer tous les deux dans une série télévisée, ça nous rendrait populaires. Tenez, pourquoi pas : "Demain nous appartient" ?, propose le ministre. La cheffe du gouvernement ne semble pas très emballée. "Pour le moment, les Français me voient plutôt dans Plus moche la vie [...] Maintenant, laissez-moi, j’ai mon cours de karaté", répond-elle.

La politique est également tendue aux Etats-Unis. Donald Trump est de nouveau convoqué par les juges d'Atlanta. Mais il peut toujours compter sur John Rambo pour assurer sa défense. "C'est quoi encore cette merde ? ", s'exclame le héros de guerre. Il ne se prive pas de défendre l'ancien président, en mettant en avant plusieurs atouts. "Donald c'est un super gars, il fait parti de l'histoire des États-Unis d'Amérique, il est charismatique avec son chapeau, ses grands pieds et sa petite queue". Mais finalement, ne confondrait-il pas Donald Trump avec Donald Duck... "Donald c'est toute mon enfance, le premier qui touche au canard, j'lui rentre un tronc d'séquoia dans l'fion"

Pendant ce temps, un célèbre auteur s'était endormi depuis quelques années. C'est sur RTL que Michel Houellebecq se réveille de sa longue sieste. "2023 ?... Mais j'ai dormi combien de temps ?", demande-t-il. Il souhaite partager une lecture personnelle avec les auditeurs de la radio. "Lexomil, Citalopram, fluoxétine, le matin. Xanax, paroxétine, sertraline...", récite l'écrivain. "C'est mon ordonnance. Écrite par le Dr Jason Abdallah", conclu-t-il.

Dans cette chronique du 13 septembre, Laurent Gerra également imité le répondeur des auditeur de RTL avec les voix de Jean-Marie Le Penn, Jacky Chiasson, et Philippe Bouvard.

































































































































































































































































































































