Pays basque français : gâteau basque, jambon de Bayonne et chocolat

publié le 12/08/2020 à 13:05

RTL vous régale, c'est l'émission culinaire de l'été. Chaque jour, partez faire le tour de France des régions pour découvrir ou redécouvrir les produits de notre terroir. L'occasion de rencontrer les producteurs, restaurateurs, maraîchers et autres artisans qui font la fierté de leur région. Et pour cette émission, cap au sud-ouest, dans le Pays basque français.

Sacha Guitry disait : "Quand on hésite entre deux plages, l'une d'elles est toujours Biarritz..." Une référence aux magnifiques plages de la côte atlantique, comme celle de Biarritz, ou les surfeurs peuvent parfois se régaler en affrontant les vagues. Mais le Pays basque, c'est aussi une région française entre terre et mer. La province de l'intérieur, celle ou les montagnes découpent le ciel avec une netteté absolue. Celle, où l'été, on peut entendre au loin les clochettes des brebis, et apercevoir les cabanes de bergers. Des paysages uniques ponctués par des petits villages pleins de charmes, comme Ainhoa, une bastide du 13e siècle, considérée comme un des plus beaux villages de France.

Et au Pays basque, les produits de qualité ne manquent pas. Il existe en vérité deux cuisines basques : la cuisine de la côte, domaine des pêcheurs, et celle des terres, qui fait la part belle à l'agneau et au cochon basque. Ainsi, découvrez par toute l'histoire du jambon de Bayonne, les secrets de fabrication du gâteau basque, pâtisserie typique de la région, fourrée de cerises noires et de crèmes pâtissières à l'amande. Enfin, dégustez savoureusement le chocolat de la ville de Bayonne, historiquement première ville chocolatière de France...

L'évidence : le jambon de Bayonne

Jambon salé, Jean-Sébastien vous raconte comment cette idée de conserver le jambon avec le sel est née. Contrairement à ce qu’indique son nom, le jambon de Bayonne n’est pas originaire de cette ville du Pays basque, mais du Béarn.

Mais c'est à Bayonne que les gabarriers du fleuve Adour déchargeaient leurs marchandises, dont le jambon, avant que celui-ci ne soit exporté à travers l’Angleterre et les pays du nord de l'Europe. Aujourd'hui protégé par une IGP, le jambon de Bayonne fait parti intégrante de l'histoire de la région...

Le choix de Luana : Axoa de veau

Luana Belmondo, nous donne la recette de son Axoa de veau

Recette à retrouver sur le site de cuisine AZ.

Maya Lauqué, co-présentatrice "La Quotidienne", sur France 5

Bayonnaise de naissance, Maya Lauqué est aujourd'hui la co-présentatrice de l'émission "La Quotidienne" sur France 5. Elle nous raconte ses souvenirs d'enfance, sa vision du Pays basque, et ses spécialités culinaires incontournables...



