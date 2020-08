Touraine : vins, rillons et sainte-maure à l'honneur

publié le 13/08/2020 à 16:21

"RTL vous régale", c'est votre émission culinaire, tout l'été. Chaque jour, du lundi au vendredi, nos animateurs, Luana Belmondo, Jean-Sébastien Petitdemange, et Jean-Michel Zecca, partent faire le tour de France des régions, à la rencontre des artisans, restaurateurs, maraîchers ou producteurs locaux qui font la fierté de leur région.

La Touraine, l'Indre-et-Loire, telle est la nouvelle destination de l'émission. Un département connu pour son fleuve, le plus long de France, la Loire, qui donne à la Touraine une certaine unité. Une cohérence dans l'incohérence, de part son débit. Des eaux parfois inquiétantes en hiver, basses l'été, et des îles sauvages émergeant çà et là au gré du cours du fleuve. La Loire, reine de la région, reconnue de tous. Châteaux prestigieux et villes historiques, l'homme a posé sur les rives de ce fleuve un magnifique patrimoine. Chambord, Chenonceau, Blois ou encore Ambroise, ces miracles de l’architecture, aussi beaux que majestueux, ont été le théâtre de fastes noces de la Renaissance et du goût français. Une grâce qui rejaillit sur toute la campagne, et notamment sur ses vignobles...

Une région aussi connue pour ses châteaux que pour sa gastronomie. Les vins de Touraine, réservent une finesse et une élégance rare pour les papilles. Du blanc, au rouge, en passant par le rosé, ces vignobles s'étalent sur des sols à constitution variables, et aux climats différents. Des facteurs qui permettent d'offrir des vins aux caractères changeant selon les millésimes. Dans l'assiette, on retrouve évidemment les rillons de Touraine, cubes de viande de porc. Les andouillettes au vouvray, cuites dans un bouillon aromatisé au succulent vin blanc. Enfin, comment passer à côté du fameux fromage, le Sainte-Maure...

L'évidence : les vins de Touraine

Ils représentent en tout et pour tout 23 AOC. La région viticole de Touraine offre des vins blancs et rouges incomparables. Les vouvrays sont bel et bien l'apanage des vins blancs de la région. Côté rouges, Chinon, Bourgueil et Saint-Nicolas en sont les étoiles de ce vignoble. Au 16e siècle, Rabelais ventait déjà les mérites du Chinon. Jean-Sébastien vous emmène avec lui dans l'histoire de ces extraordinaires vignobles.



Le choix de Luana : Géline en croûte de pain de pommes de terre

Luana Belmondo, nous donne la recette de sa géline en croûte de pain de pommes de terre.

L'ambassadrice : Marie Laure Augry

Née à Tours, Marie Laure Augry est journaliste et a présenté pendant des années le journal télévisé sur l'ORTF, TF1, et sur la cinq. Avec nos animateurs, elle raconte ses souvenirs et ses gourmandises de sa région, la Touraine.

Le défi frigo

Vous avez un ingrédient dans votre frigo mais ne savez pas quoi en faire ? Pas de panique ! Nos deux spécialistes de la cuisine ont 3 minutes pour vous proposer une recette. A vous de les départager !

