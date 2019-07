L'affaire Delphine Boulay

et Emilien Vinee

publié le 17/04/2019 à 21:00

A la Une ce soir, les coulisses de quelques grandes affaires qui ont fait la Une de l’actualité, racontées par un ancien de la rédaction d’RTL, Xavier Bénéroso, qui a été pendant près de 20 ans reporter au service Police-Justice.



Nous évoquerons avec lui la terrible affaire de l’enlèvement et du meurtre en 1988 d’une petite fille de dix ans, Delphine Boulay. Il a fallu près de deux ans, pour que l’enquête bascule grâce à un coup de fil providentiel qui permettra l’arrestation de l’assassin.

L’affaire des disparus de Mourmelon est resté totalement mystérieuse pendant près de 8 ans. Depuis le début des années 80, des appelés du contingent disparaissaient sans laisser de traces, dans les environs de ce camp militaire. L’armée parlait de désertion, jusqu’à ce que l’adjudant-chef Pierre Chanal devienne le suspect n°1 de l’enquête des gendarmes. Mais ce présumé tueur en série ne sera jamais jugé ! il s’est suicidé dans des circonstances que Xavier Bénéroso nous racontera. Il était sur place pour RTL en attendant l’ouverture de son procès !



Nous évoquerons aussi le procès de Guy Georges, en 2001. Xavier Bénéroso a vécu, dans la salle d’audience cet énorme coup de théâtre judiciaire, lorsque Guy George qui plaidait non coupable, a avoué devant la cour les meurtres de ses 7 victimes ! Et puis nous reviendrons sur l’accident de Lady Diana Spencer sous le tunnel de l’Alma à Paris dans la nuit du 30 au 31 août 1997. Ce qui vaudra à mon invité de sortir sur l’antenne d’RTL un scoop « mondial » dont on parle encore aujourd’hui…





Nos invités

Xavier Beneroso, journaliste, ancien reporter au service police justice d’RTL, aujourd’hui rédacteur en chef la société de production TV Press.