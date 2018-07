publié le 31/08/2017 à 09:30

Diana Frances Spencers est née le 1er juillet 1961 à Sandringham, dans le comté de Norfolk. Issue de l'aristocratie anglaise, c'est la fille cadette d'Edward Spencer, vicomte d'Althorp, et de Frances Burke-Roche. Le couple se sépare lorsque Diana est âgée de 7 ans. Sa famille était déjà en relation avec la famille royale. Sa grand mère maternelle, Lady Fermoy, a été l'une des dames d'honneur de la reine-mère, Elizabeth Bowes-Lyonrand. La future Princesse De Galles obtient le titre de "Lady" au moment où son père devient comte, en 1975.



Deux ans plus tard, elle rencontre le Prince Charles, héritier du trône d'Angleterre. Mais, ce n'est que le 24 février 1981 que Buckingham Palace annonce les fiançailles de Diana et Charles. La cérémonie de mariage du couple princier, organisée le 29 juillet 1981, a rassemblée près de 35.000 invités et est retransmise en direct à la télévision dans le monde entier.

La princesse de Galles donne naissance à son premier enfant, William, le 21 juin 1982. Le deuxième fils du couple Henry, surnommé Harry, naît le 15 septembre 1984. Ne supportant pas la vie de princesse, Diana Spencer tombe rapidement dans la dépression, la boulimie et l'anorexie. La jeune femme tente de se suicider plusieurs fois, en vain. Charles et Diana finissent pas se séparer en 1992 et leur divorce est prononcé en 1996.

Une femme engagée et passionnée

Diana Spencer est notamment connue pour son implication dans des œuvres humanitaires. La jeune femme dirige l'association des sourds britanniques à partir de 1983. En 1987, elle est l'une des premières personnes connues à être photographiées en train de toucher un malade atteint du VIH.



Grâce à cette photographie elle contribue à changer l'opinion publique. C'est son voyage en Angola, en 1997, en tant que volontaire de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui a marqué les esprits. Elle a aussi permis l'accélération de la signature, par 122 pays, du Traité d'Ottawa pour l'interdiction des mines antipersonnel, le 3 décembre 1997.

Une disparition qui a bouleversé le monde

Divorcée du prince Charles, Lady Di débute une histoire d'amour avec Dodi-Al-Fayed, un homme d'affaire Égyptien. Le 31 août 1997, Diana, accompagnée de son nouveau compagnon, quitte l'hôtel Ritz à Paris. Poursuivie par des dizaines de paparazzis, leur voiture roule rapidement sous le Pont de l'Alma et fini par s'encastrer dans l'un des piliers du tunnel. Dodi Al-Fayed et le chauffeur de la voiture meurent sur le coup.



Diana Spencer, encore vivante, est transportée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et y meurt des suites de ses blessures. Le 6 septembre 1997, les funérailles de Lady Dina sont célébrées à l'abbaye de Westminster et diffusées en direct dans plusieurs pays. Près de 3 millions de personnes se sont réunies à Londres pour lui rendre un dernier hommage.