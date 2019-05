Les disparus de Mourmelon

et Emilien Vinee

publié le 14/02/2019 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel

Nous ouvrons le dossier d’une des plus grandes affaires criminelles des trente dernières années. 8 disparitions mystérieuses de jeunes hommes entre 1979 et 1988, en majorité des appelés, qui faisaient leur service militaire au camp de Mourmelon. Tous avaient l’habitude de faire de l’auto-stop dans la région Champagne-Ardennes pour rentrer chez eux lorsqu’ils étaient en permission.





Dans un premier temps, l’armée classe ces disparitions à la rubrique « désertion ». Mais les familles des disparus refusent cette humiliation, qui vient s’ajouter à leur peine. Ils sentent bien, eux, que quelque chose de terrible est arrivé à leur enfant. Dès 1981, la presse enquête et commence à parler du « Triangle de Mourmelon », en référence au fameux triangle des Bermudes , haut lieu de disparitions mystérieuses selon la légende. Mais à Mourmelon ce n’est pas la légende qui explique les disparitions de ces jeunes militaires. La section de recherches de Reims est sur la trace d’un tueur en série…



Le 9 août 1988, un banal contrôle de gendarmerie va faire basculer l’affaire. A l’arrière d’un combi Volkswagen vert qui a attiré leur attention, deux gendarmes de Macon surprennent l’adjudant-chef Pierre Chanal, instructeur au camp de Mourmelon, en train de torturer un jeune autostoppeur hongrois dans son camping-car. L’affaire des disparus devient alors l’affaire Chanal...



Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.

Nos invités

Isabelle Horlans, Journaliste, chroniqueuse judiciaire, écrivain. Elle avait réalisé une interview exclusive de Pierre Chanal pour Radio France Champagne. Me Gérard Chemla avocat des familles des victimes. Dominique Dubois sœur de Patrick Dubois le premier disparu.