Journées du patrimoine : quels sites seront fermés aujourd’hui ? 

publié le 21/09/2019 à 05:45

Nouvelle mobilisation des "gilets jaunes" oblige, plusieurs institutions et musées ont renoncé à ouvrir samedi à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, et parfois même dimanche, a fait savoir le ministère de la Culture.

La préfecture de police et le ministère de l'Intérieur ayant prévenu par courrier de cette manifestation et de sa trajectoire probable, chaque institution prend ensuite les mesures qu'elle estime opportunes. "C'est évolutif et cela peut bouger" selon les institutions, soulignait-on au ministère.

Sans surprise, celles situées près des Champs-Elysées et aussi des Invalides, d'où devraient démarrer les manifestants, ferment leurs portes ou adoptent des restrictions aux visites. Ainsi, les musées des Petit et Grand Palais, où un parcours photo avait été aménagé à travers la Nef, seront fermés samedi.

Quels sites seront fermés ?

De même, l'Arc de triomphe, qui avait été sérieusement dégradé en décembre par des manifestants, devrait rester fermé samedi et dimanche, tout comme le ministère de l'Education nationale et la Chambre de commerce et d'industrie de la région, avenue de Friedland, près de la place de l'Etoile.

Ce sera aussi le cas de la mairie du VIè arrondissement, de l'Hôtel Rothalin-Charolais, siège du ministère chargé des Relations avec le Parlement, dont la porte avait été défoncée en janvier par des manifestants, et de l'Hôtel de Noirmoutier, résidence du préfet de région. Tous deux sont situés rue de Grenelle, près des Invalides.

L'Élysée visitable sur réservation

L'Élysée, le ministère des Armées, le ministère de la Culture, où des objets sauvés de l'incendie de Notre-Dame seront exposés, le ministre de l'Intérieur et l'Assemblée nationale ne pourront être visités que sur réservation, pour éviter les longues files d'attente et aussi que des éléments perturbateurs soient tentés de s'infiltrer parmi les visiteurs.



Le Sénat, situé au Jardin du Luxembourg, a maintenu son ouverture les deux jours. En s'appuyant sur la manifestation pour le climat samedi à Paris, des"gilets jaunes" ont lancé un appel à la mobilisation.



Depuis près d'un an, ils ont occupé des ronds-points et défilé tous les samedis. Mais depuis le printemps, les cortèges se sont dépeuplés et beaucoup de "gilets jaunes" espèrent que la journée de samedi marquera un rebond.



Pour assurer la sécurité des sites ouverts au public,7.500 membres des forces de l'ordre seront mobilisés dans la capitale. Un dispositif similaire à celui déployé le 1er mai dernier. De nombreuses perturbations sur le trafic routier et dans les transports en commun sont également à prévoir.