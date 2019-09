Dans les coulisses du Mobilier National

publié le 20/09/2019 à 13:00

A la veille des journées Européennes du Patrimoine on pousse les portes du Mobilier National ,moment idéal pour découvrir les trésors qu’il renferme et le savoir-faire de ses artisans.

Le Mobilier national c’est comme un coffre d’où l’on sort des trésors qui racontent des pans entiers de notre histoire…

Est-ce un immense musée ? Quels sont objets le plus précieux ? Comment y a t-on sauvé le tapis de la Nef de Notre Dame ?

Comment sont choisis les meubles et objets qui continuent d'enrichir cette collection ?

Qui meuble les résidences de la République Française à travers le Monde ?

Hervé Lemoine, directeur du Mobilier National nous livre les secrets du garde meuble de la République.

à voir : Vous pourrez découvrir tous ces trésors à Paris dans le 13e arrondissement et partout en France dans les différents ateliers.